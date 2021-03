A pesar de que Supervivientes es el reality por excelencia de Telecinco y de que muchos de los que participan en el formato luego recorren platós de televisión para vivir de su fama hay honrosas excepciones. Personas que se toman el concurso como un reto personal y no van a hacerse famosos sino a vivir la experiencia. Es el caso de José Luis Losa, un cocinero muy conocido también que además fue finalista de la tercera edición de Masterchef en TVE. Hace unos el propio Losa hacía alusión a su situación en redes sociales.

"Quiero poner un comentario respecto a lo que se está publicando de mi y de que estoy en contra de Supervivientes y de Telecinco. Es todo mentira. Yo tanto a Bulldogtdv (la productora del programa) como a Telecinco siempre estaré agradecido. Los presentadores, el equipo... todos geniales y de echo me llevo con todos bien. Pero Masterchef no es lo mismo. De esa productora sí me fui con mal sabor de boca. El premio por quedar tercero nunca me lo dieron , ni pude reclamar nada de nada, y encima cuando gané en Supervivientes me pidieron el 30% del premio del bruto, sin descontar impuestos. Les dije que un juez lo decidiría. Los presentadores y gran parte del equipo no tienen culpa pero de esa productora si tengo muy mal sabor de boca", relató.

Masterchef se ha convertido casi en un talismán para una menguada TVE. La cadena pública no lo está pasando bien en los últimos tiempos en lo que a audiencia se refiere. No en vano ya no compite cara a cara con otros grandes canales de imperios mediáticos como Antena 3 o Telecinco. Y en este sentido TVE sabe explotar bien el formato de los cocineros anónimos que buscan hacerse un hueco en el duro mundo de la cocina.

A lo largo del año se emiten, casi sin solución de continuidad, tres tipos de formatos de Masterchef: el de personas “anónimas”, el de famosos y el de niños, que es el próximo en estrenarse coincidiendo con la navidad.

De hecho ahora está a punto de estrenarse, coincidiendo con la edición senior de La Voz, otra nueva versión para gente mayor de este talent. Habrá que ver si tiene el mismo éxito que los otros hermanos que han pasado a lo largo de estos años por la emisión de Televisión Española. Habrá que ver si de verdad tiene tirón y si de esta manera Televisión Española puede estirar el éxito o si, por el contrario, el hecho de estar todo el rato con el mismo formato acaba quemándolo y la cadena pública tiene que acabar cortando la emisión de este conocido programa de cocina. El tiempo lo dirá. Lo que está claro es que después de ganar todos los que han pasado por el programa tienen que ganarse el respeto de sus compañeros y del público en general y seguir trabajando duro.