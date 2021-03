Han sido muchos los comentarios que ha habido por redes sociales estas últimas semanas de personas que se daban cuenta de que María Patiño se había hecho un retoque estético en la zona del abdomen porque en algunas apariciones en 'Sálvame Diario' parecía llevar un corsé debajo de la ropa.

Hoy ha sido ella misma quien ha confesado por redes sociales qué se ha hecho y lo cierto es que nos encanta el resultado que ha obtenido con este retoque estético. Recordemos también que estas evidencias de que la presentadora se había hecho algo se acentuaban cuando Jorge Javier Vázquez entraba en plató y le asustaba por detrás, dándole en la zona que ha sido retocada.

"Por fin os cuento el secreto que muchos de vosotr@s intuíais. Me he hecho una Lipo Vaser para definir los abdominales y estilizar la cintura, la misma operación que mi compañera Gema López. ¡Y me alucina el resultado que ha conseguido la @dra_aracellyts!!! Me he puesto este outfit para que apreciéis como me ha quedado el abdomen. No veo el momento de lucirlo en la playa. ¿Qué os parece?" así lo ha contado María por redes sociales.

En definitiva, la presentadora de 'Socialité' se ha hecho un liposucción con la que se ha definido los abdominales y estilizado la cintura. Con esa imagen que ha colgado en su perfil de Instagram podemos ver el espectacular resultado que ahora ya luce María Patiño.

Si por algo se ha caracterizado Sálvame a lo largo de estos años de emisión del programa más polémico de Telecinco ha sido por la nomina de sus colaboradores. Se trata de personajes del mundo del corazón que de una o de otra manera acaban acercando todos los temas al plató del formato de la Fábrica de la Tele para las tardes de Telecinco. Unos colaboradores que además nutren otros programas de la casa. No hay que olvidar, por ejemplo, que no es extraño que al menos un colaborador de esta factoría acabe pasando por Supervivientes y que así un programa “alimente” al otro.

Pero si hay una colaboradora de la que se ha hablado (y mucho) durante estos años esa ha sido, sin duda, Lydia Lozano. Para bien y para mal la periodista no ha dejado a nadie indiferente. Tanto que quienes la conocen dicen que lo extraño es que siga siendo fiel a un programa como el de Telecinco en donde se ve sometida a humillaciones casi semanales.

Hace varias semanas en el programa de las tardes se llegó a insinuar de nuevo que se trataría el “tema” de Lydia con Albano. Y de nuevo hubo llantos y quejas. Pero la tensión acabó explotando esta pasada semana con un encontronazo entre Lydia y Mila Ximenez que se saldó de una manera curiosa.

Y es que la dirección de Sálvame volvió a utilizar las redes sociales para pulsar la opinión de su audiencia. Pero en contra de lo que muchos pensaban y pueden pensar todavía a día de hoy no está claro que los que están al otro lado de la pequeña pantalla prefieran a protegidos como Ximenez. Más bien al contrario. La mayor parte de la audiencia aprovechó, de hecho, la “encuesta” que se realizó en redes sociales para cargar contra Lydia.