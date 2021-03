Sin quererlo, Paca la Piraña se coló el pasado martes en el Congreso de los Diputados, aunque de forma figurada. Fue cuando el vicepresidente Pablo Iglesias hizo una pregunta en una de sus intervenciones: "¿Sabe la diferencia entre Paca la Piraña y el Señor Abascal? Paca la Piraña hizo la mili, señoría".

Fue entonces cuando se escuchó a Nadia Calviño preguntar al líder de Podemos quién era Paca. El mismo día, la actriz respondió en su cuenta de Twitter que era "la coach más chula de España". No contenta con eso, envió un vídeo a 'laSexta Noche' para que a Calviño le quedara claro quién era ella.

"Soy una de las primeras trans que hizo la mili en España. Así que aquí me tiene en cuerpo y alma para lo que usted necesite de mi" empezó a presentarse. También aprovechó para invitarla a su programa de Atresplayer Premium, 'Paca te lleva al huerto'.

"Si quiere le hablo de mi transformación sexual, cómo pasé de hombre a mujer" terminaba su mensaje. Fue entonces cuando la política le agradeció el vídeo e intentó justificar su desconocimiento alegando que "no he tenido tiempo para ver series en los últimos meses".

Por tanto, dio a entender que no había visto la exitosa serie 'Veneno' y que por tanto no la conocía. "No conocía la personaje, me han impresionado mucho las entrevistas y lo que ha podido conocer, le agradezco de corazón su cariño".