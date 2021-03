Es oficial. Alexia Rivas participa en Supervivientes 2021. La periodista que trabajaba en Socialité y saltó a la fama por ser la pareja de Alfonso Merlos durante el confinamiento ha decidido ahora formar parte de este reallity de Telecinco. Su decisión ha sido criticada y ponderada a partes iguales.

Alexia Rivas quiere que la gente la conozca de verdad. Por eso se va a la isla. "Quiero daros las gracias al cubo porque lo increíbles que sois vosotros. No me imaginaba tantísimo cariño. Estoy emocionada, estoy nerviosa, quiero compensaros, quiero que estéis orgullosos porque de verdad que he alucinado y no esperaba estas reacciones", dice en su Instagram. Admite que desde lo ocurrido en el confinamiento -cuando la pillaron en casa del periodista Merlos a través de una videollamada cuando él aún salía con Marta López- todo lo que hace se cuestiona. Se ha convertido en un personaje. Ahora quiere que el público la conozca, para bien y para mal.

Sin embargo, hay mucha gente que le ha reprochado su participación. "La que no quería tele", le han dicho. Y ella ha respondido: "No tendría por qué explicarme. Si quisiera haberme aprovechado en su momento hubiera ido de plató en plató y ahora tendría una casa comprada. Supervivientes me parece una aventura impresionante que debo vivir y gracias a la cual mucha gente me puede conocer. Soy periodista y quiero tele porque es donde he trabajado toda mi vida. Pero no televisión de lo que todo vale."

La periodista dice estar lista para la experiencia y confiesa que lo que peor va a llevar es estar separada de su perro.