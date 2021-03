Beatriz Montañez ha reaparecido ante los medios de comunicación tras varios años de ausencia. La que fuera copresentadora de 'El Intermedio' durante sus cinco primeros años de historia en laSexta acaba de publicar 'Niadela', un libro en el que relata cómo ha cambiado su vida desde que decidió alejarse de la televisión.

Se trata de un cambio radical, ya que la periodista vive desde hace cinco años en una cabaña situada en medio del bosque. Este estilo de vida, marcado por la soledad, le ha servido para darse cuenta "de que había perdido muchas partes de mí misma". "Creo que desde que nacemos somos moldeados por nuestros padres, la escuela... Vamos tirando a la basura pequeños trocitos de quienes somos para integrarnos", explica en una entrevista al programa 'Hoy por hoy' de Cadena SER.

"Estaba perdida no, perdidísima. Resulta muy difícil cuando no tienes un camino concreto por el que caminar, viendo decenas de bifurcaciones a tu alrededor. Quería picar un poco de todo, pero al final te das cuenta de que tienes que elegir. La vida es pura elección", comenta Montañez.

Una serie de opciones que le estaban provocando "demasiado ruido y mucha inestabilidad": "Empecé a escuchar un 'tic tac' en la cabeza y sentí que en cualquier momento iba a explotar. Fui en el sentido opuesto, el del silencio y la soledad. Necesitaba silencio". "Para saber qué elección era la que tenía que tomar, lo más importante era parar y conocerme un poco más", añade.

En la entrevista también confiesa que le dolían algunos de los comentarios que se decían sobre ella cuando aparecía en pantalla: "Me afectaba mucho lo que se decía de mí, la imagen que la gente tenía de mí. Todo el mundo me decía que por haber estudiado en Estados Unidos tenía dinero y era una pija. Absolutamente nada que ver, vengo de una familia muy humilde".

Actualmente, Montañez está dispuesta a seguir viviendo en soledad: "Llevo cinco años y ojalá me queden muchos más. La casa no es mía, hasta que me echen". "Cada cinco o seis meses salgo de allí, a mí me parece suficiente. Voy a Madrid, al teatro, al cine, veo a mi amigos... Y vuelvo con la satisfacción de saber que esa necesidad no va a surgir en otros cuatro o cinco meses", desvela.

La que fuera presentadora de laSexta, que vive con el dinero que ahorró durante su etapa en televisión, calcula que no se gasta "más de 150 euros" al mes en alimentación: "Me puse una mensualidad pequeña porque mis necesidades son pocas. Era una forma de invertir en mí misma. Todo lo que me rodea es muy austero. Decidí hacerme vegana, lo que como es bastante barato". "Instalé un equipo fotovoltaico y el agua viene de un pozo. Los gastos son pequeños y los tengo controlados", afirma.

El último proyecto televisivo de Beatriz Montañez fue 'Hable con ellas', formato que presentó en el late night de Telecinco y que abandonó pocos meses después de su estreno. Durante su etapa al frente del programa protagonizó una polémica con Bertín Osborne, que participó como invitado en una de sus entregas.

"Te apuesto 1.000 euros a que no eres capaz de enseñarme una frase en la que Pablo Iglesias defienda el régimen venezolano", le dijo al actual presentador de 'Mi casa es la tuya'. Días después, la presentadora decidió hacer las paces con Bertín y saldó su deuda con él, después de que apareciera un vídeo que ponía en cuestión sus palabras.