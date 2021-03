'Estoy Vivo', la serie creada por Daniel Écija y producida por RTVE en colaboración con Globomedia (The Mediapro Studio) y The Good Mood, sigue desde hace días su aventura en La 1 con nuevas incorporaciones y una cuarta temporada que hace las delicias de sus seguidores. Al reparto encabezado por Javier Gutiérrez, Alejo Sauras y Cristina Plazas, que siguen al frente de la historia, se unen Guiomar Puerta ('Carlos, Rey emperador'), Almagro San Miguel ('Hernán', 'Vis a Vis: el oasis') y Pablo Vázquez ('La Valla', 'Arde Madrid'). Junto a ellos, el elenco se completa con Jesús Castejón, Alfonso Bassave, Fele Martínez, Goizalde Núñez, Laia Manzanares y Lucía Caraballo, y cuenta con la colaboración especial de Julia Gutiérrez Caba. Anna Castillo, por su parte, no continúa en la ficción de RTVE.

La cuarta temporada de 'Estoy Vivo' retoma la historia de Manuel Márquez (Javier Gutiérrez), quien al final de la tercera entrega recupera a su familia. Según ha adelantado Globomedia en su nota, "ya no hay secretos entre Márquez y los suyos, aunque sí muchas sorpresas y momentos para la sonrisa", destacando que esta cuarta parte estará marcada por el humor.

Por su parte, los tres nuevos personajes refuerzan el ámbito de la comisaría, uno de los escenarios más importantes donde se mueven los protagonistas. Adriana (Guiomar Puerta) y Mikel (Almagro San Miguel) son dos jóvenes novatos mientras que Landa (Pablo Vázquez) es el nuevo comisario del distrito de Vallecas, un policía de la vieja escuela que llega para poner orden en una comisaría que lleva tiempo dando muchos quebraderos de cabeza.

Temporada 5

Pero la pregunta que se hacen muchos ahora es si habrá quinta temporada de la serie. Lo cierto es que los datos de audiencia (los peores desde que se estrenó) son bastante negativos. Pero lo cierto es que podría vivir una nueva vida en Amazon Prime, que se ha hecho con sus derechos. Sería, de hecho, algo casi como lo que le pasó al Ministerio del Tiempo. Lo que ya se lleva la serie es que es una de las pocas que ha conseguido superar los 50 capítulos.