Minutos más tarde de emitir por primera vez el trailer oficial de la serie-documental de Rocío Carrasco, la redacción de 'Sálvame Diario' llamaba a Rocío Flores para saber, antes que nadie, qué le habían parecido estas imágenes, pero se encontraban con una sorpresa. Y es que la hija de Antonio David no había visto la televisión y nadie le había llamado para decírselo y su reacción era quedarse en shock.

"¿Qué? ¿Mi madre?" eran las primeras palabras de Rocío Flores al escuchar al redactor de 'Sálvame' contarle y describirle las imágenes del trailer de la vida de Rocío Carrasco. Cundo éste le preguntaba por su opinión, ella, sin saber qué decir, respondía: "Me he quedado en shock. Yo no tengo nada que opinar, la verdad que me he quedado en shock, no te puedo decir otra cosa. No tenía ni idea, no se me hubiese pasado ni por la cabeza. Me has pillado completamente descolocadísima. Me vas a perdonar pero es que me has dejado en shock y la verdad que no me apetece nada dar mi opinión, ni nada".

En cuanto a si le preocupa lo que pueda hablar su madre en esa serie, asegura que: "No me preocupa para nada. Cada uno es libre de opinar lo que quiera, yo sé lo que digo yo. Cada persona que diga lo que quiera y al final lo que yo sé, es lo que yo digo, lo que digan los demás, es cosa de los demás. Cada uno que haga lo que quiera".

Eso sí, Rocío Flores, sin haber visto el trailer, aseguraba que no sabía si iba a ver el primer capítulo este domingo: "No sé si lo voy a ver, no sé qué contestarte porque me he quedado en shock. Prefiero mantenerme al margen porque no lo he visto y no opinar"".