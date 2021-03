Si de algo se está hablando estos días en el mundo del corazón eso es, sin duda, del documental que Rocío Carrasco ha grabado para Telecinco y que se emitirá el próximo domingo. La hija de Rocío Jurado asegura en esta serie que tendrá varios capítulos que no ha hablado hasta ahora por miedo a lo que les pudieran hacer a sus hijos, a los que no ve desde hace más de una década. Sus declaraciones no han pasado desapercibidas.

Uno de los primeros en estallar fue Antonio David Flores, su exmarido y padre de sus hijos. "Es una farsa, os ha estafado y todo por dinero", aseguró como si él no cobrara por salir en televisión.

La familia de Ortega Cano, tranquila

Ana María Aldón ha acudido esta mañana al gimnasio con el rostro muy tranquilo y es que parece que ella es la única que no está preocupada por lo que Rocío Carrasco pueda contar en la serie-documental que se emitirá a partir de este domingo en Telecinco. La mujer de Ortega Cano asegura que lo está llevando 'bien' y no muestra nerviosismo alguno por lo que pueda contar la hija de Rocío Jurado de su pareja.

Lo que sí que nos ha confesado minutos más tarde es que está deseando poder ver esta serie y escuchar lo que Rocío Carrasco ha estado callando todos estos años: "Claro, tengo curiosidad, como todo el mundo". En cuanto a qué le han parecido las confesiones que hace la hija de Rocío Jurado sobre la inexistente relación con sus hijo o sobre el intento de suicidio, Ana María asegura que hasta que no lo vea, no va a opinar de nada: "Es que yo no he escuchado esas frases, lo siento".

Pero no todo se queda en eso, ya que la colaboradora de 'Viva la vida' nos ha asegurado que: "Yo no lo he visto y no voy a opinar, ¿vale? hasta que no vea las cosas" y es que está claro que hasta que no se emita el documental ningún miembro de la familia Jurado va a pronunciar su opinión.

En cuanto a si la familia tiene curiosidad por ver el documental, la mujer de José Ortega Cano declara: "Yo creo que todos, no sé. habrá que ver... hay que esperar y verlo todo, ¿vale?". Y sobre cómo van a pasar el día del padre, Ana María explica: "Pues mira, con pandemia. ahí están los dos dándose besos".

Roció Flores apoya a su madre

A pesar de que no se ha pronunciado al respecto, Rocío Flores vivió este jueves uno de los días más duros de su vida, al descubrir que su madre, Rocío Carrasco, habría quitarse la vida, decidida a no seguir viviendo por no soportar ni un día más ni la presión mediática ni el maltrato de su exmarido, Antonio David Flores. Una impactante información desvelada por el programa 'Sálvame' durante la tarde de ayer y que la protagonista desgranará al detalle en la serie documental sobre su vida que se estrena este domingo, 'Rocío, la verdad para seguir viva'.

Mientras que Antonio David entraba en directo en el programa muy enfadado por "la farsa" que supone la docuserie y asegurando que se querellará contra Rocío Carrasco por acusarle de un maltrato que él niega rotunda y tajantemente, Rocío Flores todavía no ha reaccionado a la impactante y dura confesión de su madre, con la que hace ocho años que no se habla.

Sin embargo, esta mañana ha tenido un gesto muy significativo. Y es que, mostrando su apoyo explícito a su padre, ha comenzado el día felicitándole por el Día del Padre - que se celebra hoy, casualmente - y, con una fotografía en la que ambos presumen de la complicidad y la unión de la que siempre han hecho gala, Rocío ha demostrado públicamente que Antonio David puede contar incondicionalmente con ella con un "sobran las palabras" y el emoticono de un corazón.

Ahora más que nunca, y en el peor momento de un cuestionado Antonio David, su hija no ha dudado en posicionarse a su lado y gritar al mundo que es un padrazo de los pies a la cabeza.