Después de que Dakota Tárraga afirmara que en 'Hermano mayor' le alentaron a consumir alcohol, ahora ha sido el propio presentador del espacio de Cuatro el que ha cargado contra el programa por forzar la "tensión" entre sus participantes. Pedro García Aguado ha desvelado cómo el programa conseguía que se dieran las conflictivas escenas entre los jóvenes y sus padres.

En una entrevista con Naim Thomas en Twitch, García Aguado ha afirmado que el programa seleccionaba a aquellos adolescentes que se sabía que se enfrentarían a él durante las grabaciones: "Si no se iba a enfrentar a mí no querían el caso. Querían chicha", ha afirmado.

El exnadador ha confesado que los jóvenes tenían conductas violentas puntuales, pero desde el programa se forzaba la situación delante de las cámaras: "Eso lo hacen un día. Cuando les estás azuzando 24 horas porque necesitas contenido, al chaval lo tienes arriba todo el rato", expresaba.

"Ese chaval tiene problemas de los que no estáis hablando de momento. Le meto la fregona hasta la habitación porque sé que la fregona va a salir volando", añadía. Además, el presentador desvelaba que el programa le impedía comunicarse con los concursantes ni transmitirles su cariño fuera de cámara: "Es la tele, me decían. La cadena me pide 40 minutos de tensión".

Por otro lado, el conductor del mítico espacio respondía a una de sus participantes más recordadas, Dakota, que declaraba en redes sociales: "En 'Hermano mayor' los dos primeros días me pagaron la bebida. Consumo no quiere decir éxtasis y demás. Mi problema era el alcohol y me lo pagaron para ver mi actitud". "Una cosa es que te den, y otra es que te permitan hacerlo. Es cierto que posiblemente la productora pagó lo que se bebiese", aseguró él.