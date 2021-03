La sinceridad está muy sobrevalorada y hay veces en las que es mejor ocultar las verdaderas intenciones. Precisamente, decir todo lo que se le pasó por la cabeza a Esmeralda en su cita de 'First Dates' hizo que el joven con el que cenó en el programa de Cuatro se quedara de piedra y se sintiera muy incómodo.

La chica conoció en el 'dating' presentado por Carlos Sobera a Adrián, un joven con ganas de enamorarse. Ambos tuvieron una cita bastante entretenida en la que hablaron de muchos temas en los que demostraron ser bastante compatibles y tener muchas cosas en común. Sin embargo, cuando se preguntaron por las razones por las que habían decidido presentarse al programa todo cambió de forma drástica.

Adrián se interesó por los motivos que llevaron a la joven a acudir al restaurante sin esperar la respuesta cargada de sinceridad que soltó Esmeralda: "¿Quieres que te cuente la verdad? Estaba viendo el programa con mi familia. Yo no pensé en ningún momento en venir. Yo quería probar la comida", reconoció entre risas.

El chico no quiso indagar en este asunto, pero admitió que no se había sentido cómodo con la confesión. "Eso me ha frenado porque no la veo que busque nada. Yo no vengo por la comida, yo estoy aquí porque busco algo con alguien". "Yo diría que no me va a dar una segunda cita. Pienso que no quiere nada más allá", se sinceró dando por hecho que no volvería a tener una cita con ella.

A pesar de ese instante de broma, tras cambiar de tema y hablar de otros asuntos la cena continuó con normalidad. Cuando terminaron el postre, la comensal sorprendió a Adrián al reconocer que quería tener una segunda cita con él. "Pensaba que me ibas a decir que no, por lo de la comida", se sinceró el joven. Tras esta noticia inesperada, él también quiso seguir conociendo a la chica fuera del programa.