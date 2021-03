"Hoy a las tres y media he hablado con Rocío Carrasco durante cuarenta minutos" han sido las palabras que ha utilizado Jorge Javier Vázquez para revolucionar todo el universo de 'Sálvame Diario' cuando ha llegado al plató de televisión. Y es que el presentador ha venid con nuevos datos y lo cierto es que nos hemos quedado muy sorprendidos.

Jorge ha asegurado que Rocío Flores no ha pedido perdón a su madre por ese hecho que se conoce profesionalmente sobre la sentencia que hay a favor de Rocío carrasco tras un enfrentamiento con su hija: "Uno sabe perfectamente lo que está bien y lo que está mal, yo a la niña no la he visto pedir perdón y tiene edad. En 'Supervivientes' la hemos preguntado muchas veces y la respuesta siempre ha sido 'no'".

Jorge Javier Vázquez ha confesado además que lo que más le ha sorprendido de Rocío Carrasco es el tono de voz, tiene fuerza, está relajada e incluso contenta. Y no ha dudado en desvelar qué es lo que le ha dicho la hija de la Jurado: "Me ha dicho que ya no tiene miedo y eso es lo mejor que puede pasar, porque se ha vuelto invencible. Ella está en el punto que se ha dado cuenta que no tiene que pedir nada a nadie, ahora no es ella quién tiene que pedir nada. Ella reconoce que tomó decisiones muy desafortunadas y por su juventud no tuvo la valentía para afrontar algunas situaciones".

Este miércoles el programa 'Sálvame' ha emitido un adelanto de la esperada serie documental protagonizada por Rocío Carrasco que se estrenará en Telecinco el próximo domingo, 'Rocío, la verdad para seguir viva'. Una reflexión que deja claras las intenciones de la hija de Rocío Jurado al dar este paso al frente después de 25 años de silencio para hablar de los episodios más polémicos de su vida y contar su versión en primera persona: "Para renacer hay que morir, como el ave fénix, quemar las alas empapadas en la inmundicia y dejar que nuevas alas crezcan, alas de oro, de luz y rocío".

Unas palabras a las que Antonio David - presente en 'Sálvame' - reaccionaba con preocupación aunque intentando mantener la calma, puesto que sus hijos le conocen perfectamente y además asegura que tiene documntación guardada para contraatacar a Rocío Carrasco si es necesario.

Por su parte, Rocío Flores continúa firme en su postura de no pronunciarse sobre la reaparición mediática de su madre y continúa con su rutina diaria ajena a la polémica. Esta mañana, la joven ha acudido al gimnasio y, con un rostro muy serio que refleja que no está pasando por su mejor momento, evitaba confesar qué le han parecido las primeras palabras de su progenitora asegurando que "para renacer hay que morir como el ave fénix" y si entiende qué quiere transmitir a la audiencia con ellas.

En su línea, y a pesar del gran revuelo medíático que ha originado la docuserie protagonizada por su madre, Rocío no piensa dar su opinión, por lo menos por el momento. ¡Dale al play y no te pierdas su reacción!

Lo que ha cobrado

Pero lo que se pregunta ahora toda la audiencia es ¿cuánto ha cobrado Rocío Carrasco por esta exclusiva? Hay quién dice que más de lo que en su día cobró Isabel Pantoja, que fue (según las malas lenguas) más de dos millones de euros.