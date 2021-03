"No me lo puedo creer". Con estas palabras admitía sus sorpresa el presentador Arturo Valls, cuando Pablo Motos le decía que le retiraba los privilegios de ser "invitado platino", reservado a aquellas personas que han acudido al programa en más de diez ocasiones. ¿El motivo? Su comportamiento en un programa de la competencia.

Todo surgió a raíz de una aparición de Valls en La Resistencia, el programa de Movistar presentado por David Brocano. Allí, rompió una taza de "invitado platino" del Hormiguero que Broncano tenía sobre su mesa, en un guiño a una humorística disputa entre el presentador de Antena 3 y el de la plataforma de pago.

Así, Motos se quiso cobrar la coña en su programa. Por eso, en un momento de la entrevista, cuando Valls estaba sentado en una silla reservada y bebiendo agua de una taza reservadas para "invitados platino", el presentador sacó a colación su gamberrada en Movistar. "Eso que has hecho con la taza es intolerable. Es como perder el Cetme (un fusil) en la mili. A partir de ahora empiezas de cero", le espetó Motos.

La cosa no acabó ahí. El equipo del Hormiguero retiró a Valls la silla y el agua, que le sustituyeron por un asiento de plástico y un botijio. "Me duele más a mí que a ti", le aseguró Motos, con la risa escapándosele entre los labios. "Mira cómo me siento ahora", le contestó Valls, siguiéndole el rollo.

Continuando con las bromas de las frecuentes apariciones de Valls -presentador de Ahroa Caigo, concurso emitido también por Antena 3-, el presentador valenciano había acudido al plató del Hormiguero en pijama. "Mira cómo vengo", le dijo a Motos.

La supuesta rivalidad entre Broncano y Motos es un tema recurrente, sobre todo en el programa del presentador de Movistar, uno de los más populares entre los jóvenes españoles. Si bien, esto no es así. No deja de ser una broma. Broncano ha confesado en repetidas ocasiones la admiración que profesa por el conductor del programa de Antena 3.

La la relación entre ambos es buena. Tanto, que Broncano llegó a acudir como invitado al programa de Antena 3. Allí, el joven presentador llegó a confesar cuánto dinero tenía en el banco, una pregunta que él mismo hace a todos sus invitados en cada programa. Aunque no precisó la cifra, Broncano sí afirmó tener ahorrado más de medio millón de euros. Es uno de los presentadores de moda del panorama televisivo español.