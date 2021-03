"Llevo varias noches sin dormir, ya que en la habitación de Lola no pego ojo, pero bueno". Así comenzaba la hoguera censurada por Telecinco entre Carlos y Diego. El motivo por el que fue borrada ya es conocido por todos: el soltero fue detenido en Las Palmas de Gran Canaria por un presunto delito de abuso sexual, por lo que Mediaset no quería problemas y decidió borrar toda presencia del concursante de la gala de ayer (al menos, la más visible).

Gracias a Mitele Plus, plataforma en la que los suscriptores pueden ver un día antes cada gala de La isla de las tentaciones 3, sabemos cómo se desarrolló un encuentro de infarto. "Tú llévatela, te va a pasar lo mismo que a mí", aseguró Diego tras escuchar la primera frase de Carlos, a lo que este respondió de forma despectiva: "no creo, no soy un tío como tú", a lo que Sandra Barneda tuvo que intervenir y pedir que no se insultasen.

Diego comenzó a alterarse y tanto sus compañeros como la presentadora tuvieron que pedirle que respirase; y es que la actitud del soltero no era la más correcta. Acto seguido, es cierto que el novio de Lola confesó sentirse liberado: "me has hecho un gran favor de darme cuenta de que la persona que tengo al lado no vale un duro". Pero claro, Carlos no podía quedarse callado y le dijo: "no, la persona que tienes al lado no te la mereces".

"Empiezas con una chavala que ha sido infiel a su novio, y con lo pintamonas que eres tú, pues va a hacer lo mismo", le recriminó una vez más Diego, a lo que Carlos lo único que respondió fue: "en la vida hay que saber ganar y perder, cómo sabes tú bien". Ante la pregunta de si tiene proyectos de futuro con Lola, Carlos se rió y respondió de forma afirmativa, provocando la risa del resto de chicos de la hoguera porque no se lo creyeron.

Carlos, acusado de abuso sexual

El juzgado de guardia de Las Palmas de Gran Canaria ha ordenado este miércoles libertad provisional con cargos por presunto abuso sexual para Carlos A., uno de los participantes de la tercera edición de 'La Isla de las Tentaciones', según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

Concretamente, el titular del juzgado de instrucción número 7, el magistrado Javier García Sotoca, ha acordado su puesta en libertad provisional con cargos por presunto abuso sexual durante una fiesta ilegal en un chalé de la localidad madrileña de Colmenarejo el pasado 13 de febrero.

El juez le ha tomado declaración de forma telemática desde la Comandancia de la Guardia Civil porque el investigado está aislado al haber dado positivo por Covid-19, aunque permanece asintomático.

Como medidas cautelares, el magistrado ha ordenado la retirada de pasaporte y la obligación de comparecencia semanal ante el Juzgado de Colmenar que lleva el caso.