María Teresa Campos es una de las personas más cercanas a Rocío Carrasco. Con una relación de lo más estrecha desde que trabajaron juntas en 'Día a día' - programa presentado por la veterana comunicadora en Telecinco y en el que la hija de Rocío Jurado empezó a colaborar en 1999 - la malagueña se convirtió en una segunda madre para su 'protegida' cuando falleció la chipionera en el año 2006.

Fiel defensora de Rocío a lo largo de estos años, María Teresa, conocedora del inmenso sufrimiento de la joven por el supuesto maltrato de Antonio David y por la ausencia de sus hijos Rocío y David, habría pedido entre lágrimas a la mujer de Fidel Albiac el pasado 6 de enero que contase su verdad.

"Solo te pido una cosa. No quiero morirme sin que se haga justicia contigo", le rogaba la comunicadora a la hija de Rocío Jurado el último día que estuvieron juntas, en Reyes, como desvelaba Terelu Campos el pasado fin de semana en 'Viva la vida'.

María Teresa vio las dos primeras entregas de 'Rocío, la verdad para seguir viva' en la casa de Terelu, donde pasó la noche. Esta mañana, la veterana presentadora regresaba muy seria a su domicilio a las afueras de Madrid sin pronunciarse sobre la desgarradora reaparición pública de Rociíto.

Intentando mantenerse al margen de las dolorosas confesiones de su 'tercera hija', María Teresa ha preferido no detenerse ni desvelar si conocía todo lo que contó Rocío en su serie documental o si ha podido hablar con ella tras la emisión de los dos primeros episodios. Apostando por ignorar las preguntas, la malagueña va a guardar silencio por el momento sobre esta comentadísima reaparición mediática después de 25 años de silencio.

"Yo creo que hay un momento en el que la familia se tiene que apoyar y unir. Eso es lo que yo he vivido y ha sido tan maravillosa, que me gustaría conseguir las mismas cosas que mi abuela Rocío. No sé si lo conseguiré, pero hasta ahora no llevo mal camino" estas eran las palabras de Rocío Jurado en un plató de televisión en el 2003 y lo cierto es que cada una de sus declaraciones sobre su familia caían como puñales encima de toda la sociedad porque se llegaba incluso a envidiar la buena relación que había entre todos los miembros del clan Jurado.

Tras fallecer ella, todo se fue al garete. Llevamos años hablando de los distanciamientos que hay en esa familia que siempre permaneció unida. José Ortega Cano en prisión, Rocío Carrasco alejada de todos sus familiares, sin tener contacto con sus hermanos, sin tener relación con sus hijos, Rosa Benito se divorcia de Amador Mohedano...

Una serie de acontecimientos que se nos han quedado grabado en la mente y que solamente nos hace pensar en el deseo que no se ha llegado a cumplir de Rocío Jurado, esa mujer que dio su vida en los escenarios, pero también en las cuatro paredes de su casa para que todos los miembros de su familia estuvieran como una piña.

El día de su muerte, en la casa de la Moraleja se encontraban todos los miembros de la familia para que la más grande se fuera con una sonrisa al cielo y lo cierto es que puede ser que esa fuese la última vez que la familia permaneciese unida... Las alas de Rocío Jurado cubrían y protegían a todos los suyos y ahora, nada es igual que antes.

El estreno de la docuserie de Rocío Carrasco en Telecinco ha sacudido a los espectadores y a las redes sociales. Llorando desconsolada, casi sin poder hablar e hiperventilando, la hija de Rocío Jurado ha relatado el infierno vivido con Antonio David Flores durante su matrimonio y tras su separación. Como se había prometido, Carrasco se abre en canal para hablar de todo lo relativo a su vida que ha callado en los últimos 20 años.

Revela detalles escabrosos, dolorosos y muy impactantes hasta ahora desconocidos relativos al padre de sus hijos, al que no nombra en ningún momento ("no me hace bien") y define como un ser maquiavélico. Todo comienza el 5 de agosto de hace dos años, día en el que la hija de Rocío Jurado se intentó suicidar. "He llegado a tocar fondo y me di cuenta de que así no podía seguir", comienza diciendo Rocío Carrasco.

Entre los comentarios de personajes conocidos que estaban viendo el programa de Telecinco, destaca la reacción de la ministra de Igualdad, Irene Montero, que ha sido contundente: "Ha sido víctima de violencia de género".

Las frases más destacadas de Rocio Carrasco

-"Demasiadas veces me han dicho que soy mala madre. Me lo han dicho por la calle y en medios de comunicación y me han hecho sentirme como tal".