A pesar de que Antonio David Flores se convirtió en el absoluto protagonista de los dos primeros episodios de la serie documental de Rocío Carrasco, José Ortega Cano también ha quedado señalado en 'Rocío, la verdad para seguir viva'.

Y es que Rociíto no ha dudado en calificar la boda de Rocío Jurado con el torero como una "decisión desacertada" para su madre, añadiendo un "desgraciadamente ella lo decidió así porque estaba enamorada" que nos ha dejado con una intriga que la hija de 'La más grande' aclarará, supuestamente, en el segundo episodio de su docuserie.

Más sincera que nunca respecto al viudo de su madre, Rocío confesaba que "a José siempre le tuve muchísimo cariño, pero ahora los sentimientos son diferentes"

Sin duda, unas palabras que ponen a Ortega Cano en el ojo del huracán y sobre las que hemos preguntado al exdiestro. Muy serio, y con aspecto cansado, el viudo de Rocío Jurado ha confesado que "no" vió el programa "por recomendación médica".

- CHANCE: ¿Vio ayer el documental de Rocío Carrasco?

- JOSÉ: No, no lo pude ver. Estuve con la tensión muy alta

- CH: Y mejor no verlo ¿verdad?

- JOSÉ: No. Me dijo el médico que mejor me quedara en la cama

- CH: Comentó Rocío en el documental que ella le tenía a usted mucho cariño pero que los sentimientos habían cambiado. ¿Usted que siente ahora mismo por Rocío Carrasco? ¿No quiere decir nada acerca de esto?

- JOSÉ: No, yo no le deseo nada malo ni a ella ni a su familia. A pesar de que ahora no sea lo mismo que antes le sigo teniendo cariño.

- CH: Maestro, en el documental salieron imágenes de su boda con Rocío, muy bonita por cierto* Comentaba Rocío Carrasco que no fue una decisión acertada, ¿por qué cree que dice eso?

- JOSÉ: No lo sé

- CH: ¿Ha podido hablar con Rocío o con Gloria Camila? ¿Cómo están ellas? ¿Su hija que piensa? ¿Ha visto el documental?

- JOSÉ: No, no lo ha visto. Está trabajando y tiene que madrugar mucho. Gracias.

"Yo creo que hay un momento en el que la familia se tiene que apoyar y unir. Eso es lo que yo he vivido y ha sido tan maravillosa, que me gustaría conseguir las mismas cosas que mi abuela Rocío. No sé si lo conseguiré, pero hasta ahora no llevo mal camino" estas eran las palabras de Rocío Jurado en un plató de televisión en el 2003 y lo cierto es que cada una de sus declaraciones sobre su familia caían como puñales encima de toda la sociedad porque se llegaba incluso a envidiar la buena relación que había entre todos los miembros del clan Jurado.

Tras fallecer ella, todo se fue al garete. Llevamos años hablando de los distanciamientos que hay en esa familia que siempre permaneció unida. José Ortega Cano en prisión, Rocío Carrasco alejada de todos sus familiares, sin tener contacto con sus hermanos, sin tener relación con sus hijos, Rosa Benito se divorcia de Amador Mohedano...

Una serie de acontecimientos que se nos han quedado grabado en la mente y que solamente nos hace pensar en el deseo que no se ha llegado a cumplir de Rocío Jurado, esa mujer que dio su vida en los escenarios, pero también en las cuatro paredes de su casa para que todos los miembros de su familia estuvieran como una piña.

El día de su muerte, en la casa de la Moraleja se encontraban todos los miembros de la familia para que la más grande se fuera con una sonrisa al cielo y lo cierto es que puede ser que esa fuese la última vez que la familia permaneciese unida... Las alas de Rocío Jurado cubrían y protegían a todos los suyos y ahora, nada es igual que antes.

El estreno de la docuserie de Rocío Carrasco en Telecinco ha sacudido a los espectadores y a las redes sociales. Llorando desconsolada, casi sin poder hablar e hiperventilando, la hija de Rocío Jurado ha relatado el infierno vivido con Antonio David Flores durante su matrimonio y tras su separación. Como se había prometido, Carrasco se abre en canal para hablar de todo lo relativo a su vida que ha callado en los últimos 20 años.

Revela detalles escabrosos, dolorosos y muy impactantes hasta ahora desconocidos relativos al padre de sus hijos, al que no nombra en ningún momento ("no me hace bien") y define como un ser maquiavélico. Todo comienza el 5 de agosto de hace dos años, día en el que la hija de Rocío Jurado se intentó suicidar. "He llegado a tocar fondo y me di cuenta de que así no podía seguir", comienza diciendo Rocío Carrasco.

Entre los comentarios de personajes conocidos que estaban viendo el programa de Telecinco, destaca la reacción de la ministra de Igualdad, Irene Montero, que ha sido contundente: "Ha sido víctima de violencia de género".