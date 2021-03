Los concursos de la televisión son un gran caladero para los que lo quieren pasar bien. Esta tarde en el programa que presenta Arturo Valls, "Ahora Caigo"Arturo VallsAhora Caigo, una gijonesa no dudo en ponerse a bailar delante de las cámaras. Se trata de la propietaria de una conocida confitería situada en el barrio de El Llano. Ainhoa es su nombre, aunque en realidad fue bautizada con otro, el de Covadonga.

La presentación de la gijonesa no dejó a nadie indiferente. Lo primero que hizo fue descubrir lo que llevaba. "He traído atrezzo, porque si no€". Fue entonces cuando el conductor del programa la invió a acercarse al centro del escenario, "ven para aquí que, sino no te vemos todos", dijo Valls, a lo que la gijonesa respondió "¡que me vengo arriba, eh!". Y dicho y hecho. La asturiana se acercó al presentador valenciano y tras enroscarse en un tul de color rosa y pedir música comenzó su baile. "¿Necesitas palmas?", le preguntó Arturo Valls, a lo que Ainhoa respondió jocosamente, "palmas no, que yo no soy sevillana", lo que despertó las carcajadas del pública.

La pastelera gijonesa cogió el toro por los cuernos y pidió un ritmo a la gente que estaba en la grada, "dun, dac, dun, dun, dac€" y fue ahí donde comenzó su baile y cuando se llevó los aplausos del resto de concursantes. "Me has recordado un poco a Shakira", le dijo Arturo Valls.

A la pregunta de "qué vas a hacer con el dinero", Ainhoa lo tenía claro. "Pues me llevaré a mi marido y a mi hijo de siete años, me hace mucha ilusión ir a la polinesia francesa, a bailar las danzas tahitianas. Yo no se si quieren ir o no, pero yo me los llevo. Yo lo pago y yo digo a donde vamos", dijo la gijonesa entre las risas del público.

Y no le fue mal durante el concurso puesto que se llevó una gran suma de dinero. Falló una pregunta en teoría fácil, "¿qué jugador del Real Madrid es la actual pareja de Sara Sálamo?". La respuesta era Isco, pero no acertó a responder correctamente. Pese a ese fallo la pastelera de El Llano se lleva para Gijón la nada despreciable cifra de 18.502 euros. Como curiosidad y como apuntaron varios telespectadores, el nombre de la gijonesa no estaba bien escrito en su solapa. No acertaron a escribir correctamente Ainhoa, ni Covadonga.