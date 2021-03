Tres días después de la emisión de los dos primeros capítulos del documental de Rocío Carrasco, y de que ésta acusase a Antonio David - entre otras cosas - de ser un "maltratador físico y psicológico", un "ser diabólico" y de haber presuntamente alienado a sus dos hijos en su contra, el gran señalado tras este impactante testimonio continúa desaparecido.

Juzgado públicamente y condenado mediáticamente, el malagueño ha perdido su trabajo en Mediaset y ha visto como se ha creado un movimiento social a favor de Rocío Carrasco y en contra de su presunto verdugo, Antonio David, que ha desaparecido literalmente desde el estreno de la docuserie.

Las últimas imágenes del excolaborador son del pasado domingo cuando, horas antes de la reaparición de Rociíto, y cargado con dos maletas, ponía rumbo a Madrid en el AVE. Desde entonces se le pierde la pista, y en estos tres días ni ha regresado a su casa con su familia ni tampoco se ha reunido - a priori - con su abogado, con prensa a las puertas de su despacho.

Sin embargo, Antonio David ha hablado con "El programa de Ana Rosa" y ha desvelado cómo se encuentra en el que probablemente sea uno de los peores momentos de su vida. "Anímicamente me encuentro mal, pero tranquilo porque donde tuve que hablar hablé", ha asegurado.

"Fui investigado durante tres años y estoy siendo juzgado por segunda vez. Siento que se me está juzgando dos veces. Primero me juzgó la Justicia y ahora la opinión pública", ha confesado el malagueño, afectado porque no se está respetando la presunción de inocencia en su caso. "He vuelto a perder mi trabajo", se queja amargamente muy afectado por los últimos acontecimientos.

Sin embargo, si algo tiene claro Antonio David es que "no soy la persona que se describe en el documental" y, por lo tanto, "llegado el momento hablaré".

Por último, el padre de Rocío Flores ha querido agradecer las "muestras de apoyo que está recibiendo" y, añadiento que "está fuerte", no ha dudado en desvelar que "confía plenamente en su abogado", que en los próximos días emprenderá acciones legales contra todos aquellos que hayan vulnerado el Derecho al Honor de Antonio David.