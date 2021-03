La audiencia de TVE se rinde a Marcos Luengo, a su moda y a su anécdota con la Reina Letizia

Si hubo un vencedor en el último programa de “Maestros de la costura”, ese no fue ninguno de los concursantes que se ganaron el pase a la final. Si hay que atender a las alabanzas conseguidas tras el programa el absoluto vencedor fue el diseñador asturiano Marcos Luengo, invitado del día. Y junto a él, el jefe de su taller, Isidro Blanco.

De Marcos Luengo no se pudieron decir más cosas buenas en una emisión en horario de máxima audiencia en televisión española. “Soy una absoluta admiradora del trabajo de Marcos y me visto muchísimo de Marcos Luengo”, confesó Raquel Sánchez Silva, la presentadora del programa. Y Lorenzo Caprile le dio la puntilla reconociendo que la periodista llevaba “un abrigo maravilloso, una joya diría, con un color precioso y un juego de volúmenes y texturas”. Fue Caprile el que contó también una gran anécdota sobre Luengo y su trabajo. “Para abrigos, el que lució la Reina Letizia” en Oviedo, en los últimos Premios “Princesa”. Se refería Caprile a “ese chaquetón fucsia que la Reina lució en Asturias”, para sorpresa del propio modisto Luengo.

Marcos Luengo explicó que ese día de la Reina en Asturias se la encontró cuando “iba a trabajar en Oviedo; pasé delante del hotel Reconquista, en el que era mi camino habitual al trabajo y me la encuentro, con aquel abrigo, fue una tremenda sorpresa, no me lo esperaba para nada”, confesó el modista moscón.

Palomo Spain, otro de los modistas que ejerce de jurado en “Maestros de la costura”, también fue lo suficientemente expresivo como para encumbrar a Marcos Luengo: “es uno de los mejores”.

El programa le dio protagonismo a Luengo no solo pidiendo a los concursantes que replicaran dos de sus trabajos. Además, la grabación se llevó al taller del maestro y Raquel Sánchez Silva lució a lo largo de la gala varios looks de Luengo. Y van más de 10 en lo que va de edición de “Maestros de la costura”. Tanto foco puesto en el trabajo de Luengo incluyó que se le considerara como en nuevo Balenciaga de la moda española, y que se contara que muchas de sus clientas llegan al taller -sobre todo al de Madrid- procedentes de muchos puntos de Europa, Latinoamérica y Asia.

También se contó su historia, como un hombre “en construcción” que un día estudió Psicología, otro montó con su mujer una academia de idiomas, y otro más cambió de orientación para dedicarse a la marroquinería. Pero la crisis del 2008 le pilló de lleno y pensó que los bolsos de lujo eran un negocio frenado y reorientaron su interés hacia la ropa hecha a medida para ceremonias.

Lo cierto es que Marcos Luengo se está ganando con “Maestros de la costura” una legión de fans que confiesan en las redes sus ansias por tener alguna prenda del modisto, y que dejan claro que sus seguidoras son fieles en muchas partes del mundo.