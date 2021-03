Durante los últimos años Rocío Flores ha hablado mucho de su madre en las redes sociales y Sálvame ha contado hoy los mensajes que ponía esta joven en Twitter. Entre otros Rocío llegaba a decir "mamá, te odio".

Querida mama e de decirte que no te aguanto ni un minuto mas , gracias . — Rociio † (@rotrece) 2 de julio de 2012

El estreno de la docuserie de Rocío Carrasco en Telecinco ha sacudido a los espectadores y a las redes sociales. Llorando desconsolada, casi sin poder hablar e hiperventilando, la hija de Rocío Jurado ha relatado el infierno vivido con Antonio David Flores durante su matrimonio y tras su separación. Como se había prometido, Carrasco se abre en canal para hablar de todo lo relativo a su vida que ha callado en los últimos 20 años.

Revela detalles escabrosos, dolorosos y muy impactantes hasta ahora desconocidos relativos al padre de sus hijos, al que no nombra en ningún momento ("no me hace bien") y define como un ser maquiavélico. Todo comienza el 5 de agosto de hace dos años, día en el que la hija de Rocío Jurado se intentó suicidar. "He llegado a tocar fondo y me di cuenta de que así no podía seguir", comienza diciendo Rocío Carrasco.

Entre los comentarios de personajes conocidos que estaban viendo el programa de Telecinco, destaca la reacción de la ministra de Igualdad, Irene Montero, que ha sido contundente: "Ha sido víctima de violencia de género".

Las frases más destacadas de Rocio Carrasco

-"Demasiadas veces me han dicho que soy mala madre. Me lo han dicho por la calle y en medios de comunicación y me han hecho sentirme como tal".

-"Mi hija Rocío sí que piensa que soy mala madre".

-"Mi hijo es especial, y por su situación se amolda. Sé que me quiere, que me ama, y eso me da tranquilidad. Pero no le dejan verme".

-"Cuando me devolvía a los niños en la puerta de la casa, él me increpaba y me insultaba. "Te voy a quitar a los niños, hija de puta". Esto es lo que me decía (Antonio David)".

-"Tú no puedes quitarle a una niña de 5 años a su figura materna con la que ella moría. Eso es lo que ha hecho. Ella quería estar conmigo, tenía pasión con su madre, que soy yo".

-"Yo soy víctima, y mis hijos también lo son, de una mente diabólica. (Antonio David) ha conseguido que mis hijos me odien".

-"Cuando nos separamos me dijo: "Rociíto, te vas a cagar". Y lo cumplió, me los ha quitado. Ha hecho que me odien, que es más cruel si cabe. Me ha quitado lo más importante de mi vida".

-"He tenido a mis hijos muertos en vida. He tenido que hacer como que no los tengo, estando vivos. Ha ensuciado su mente, eso no se hace con dos criaturas. Eso lo ha hecho él".

-"Me tomé diferentes pastillas para quitarme la vida y Fidel me salvó. Llegué al hospital dormida, no recuerdo nada. Les dije que me daba igual, que lo iba a volver a intentar y que si no, tenía el Puente de Segovia".

-"Fue el 5 de agosto y días antes me entero de que mi hija iba a ir a defender a su padre en 'GH VIP'. Me vinieron a la cabeza los 30 años anteriores y todo lo que se me venía encima otra vez. Pero ahora peor, porque suponía ver a mi hija en un plató defendiendo a su padre. Ese día determino que no quiero seguir viviendo, era la única manera de que se terminara todo".

-"Sé que fue una acción cobarde y egoísta. Me avergüenzo de ello, pero no quería volver a sentirme mala madre".

-"El día que mi hija se dé cuenta de lo que ella ha formado parte y de quién es su padre realmente, va a ser el peor día de su vida. Casi que prefiero que sigan creyendo la versión que tienen, porque no quiero que sufran".

-"A mi nadie me devuelve todo lo que me he perdido de mis hijos, poder ejercer de madre, sus besos y sus abrazos. Nadie me va a devolver todo lo que por culpa de esta persona me he perdido en mi vida".

-"Recuerdo agresiones verbales (de Antonio David). Me decía que era tonta y que estaba gorda. Y en una ocasión me agarró del pelo y me golpeó la cabeza contra la mesa".