Digiriendo poco a poco el revuelo mediático que se ha formado tras la emisión de los dos primeros capítulos de la docuserie de Rocío Carrasco y consciente de que todas las miradas están puestas en él y en la relación que mantuvo con Rocío Jurado - después de que la hija de la chipionera confesase que su boda fue un error para su madre, que 'desgraciadamente' para ella estaba muy enamorada del torero - José Ortega Cano intenta continuar con su día a día y, acompañado por su cuñado Aniceto, ha realizado unas gestiones cerca de su domicilio.

Visiblemente abatido, el exdiestro confiesa que "vamos tirando" y que, tras la emisión del programa, Gloria Camila está "bien, como todos", admitiendo que están todavía "asumiendo" el brutal relato de Rocío Carrasco en la que ha sido su reaparición mediática después de dos décadas de silencio y en la que todos parece que van a salir salpicados de un modo u otro.

Confirmando que "no lo pude ver porque estaba con la tensión muy alta y estaba en unas condiciones que no tenía ganas de nada", Ortega Cano ha salido en defensa de Antonio David, asegurando que nunca vio al malagueño maltratando a Rociíto: "Bueno, cada uno tiene su casa y no he tenido ocasión de ver a David en esas condiciones, ¿no? Yo la verdad es que no puedo hablar mal de Antonio David y eso es lo que le digo".

"Siempre los niños son los que salen perdiendo", ha confesado en referencia al sufrimiento de Rocío y David Flores tras las demoledoras acusaciones de su madre.

Más claro que nunca, además, el diestro ha respondido a las declaraciones de Rociíto asegurando que su boda con Rocío Jurado fue "desacertada": "Yo creo que la desacertada estuvo ella con decirlo, ¿no?". "Estábamos totalmente enamorados" y "nos casamos enamoradísimos", ha asegurado, antes de añadir que quien insiste en que se iban a separar es porque "la gente habla mucho".

Isabel Gemio

La reaparición mediática de Rocío Carrasco acusando a Antonio David Flores de ser un maltratador y narrando algunas de sus traumáticas experiencias al lado del padre de sus hijos ha provocado un movimiento social en nuestro país en contra del presunto maltrato sufrido por la hija de Rocío Jurado al que se han sumado numerosos partidos políticos - incluida la ministra de igualdad, Irene Montero - y cada vez más rostros conocidos, que han mostrado su solidaridad con Rociíto después de su confesión más dura.

Isabel Gemio, amiga de la mujer de Fidel Albiac desde hace años, ha sido la última en sumarse a esta ola de apoyos públicos y, a través de su cuenta de Instagram, ha mostrado su cariño incondicional por Rocío Carrasco, además de criticar la hipocresía de los que en su día la criticaron sin haberla escuchado - como Belén Esteban, por dar algún ejemplo de los rostros conocidos que han pedido perdón por llamar mala madre a la hija de Rocío Jurado - y que ahora se posicionan a su lado 'lapidando' a un Antonio David al que apoyaban hasta hace 48 horas.

"Siempre a tu lado. Ahora y antes. También cuando te acusaban, linchaban y te condenaban sin escucharte. ¡Cuánta hipocresía!", ha publicado Isabel Gemio con unas fotografías de hace años en las que la vemos posando abrazada a Rociíto, añadiendo que "solo espero que esta vez, haya una reflexión sobre la impunidad del maltrato verbal y mediático en este país".

Una reflexión con la que la periodista alza la voz y denuncia el supuesto maltrato verbal que existe en los medios de comunicación de nuestro país. ¿Será un dardo a los que la criticaron duramente tras su polémica entrevista en su canal de YouTube a María Teresa Campos, que siendo la 'agraviada' acabó por pedir en directo que por favor dejasen de cargar tintas contra Isabel Gemio?