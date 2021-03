'La isla de las tentaciones' ha llegado a su fin en Telecinco. Ahora es el turno de Superviviente, donde acudirá Lola tras su paso por el programa de parejas y tentaciones (del que volvió sin pareja, por cierto). Lola y Diego vivieron la experiencia por separado y ambos tuvieron relaciones con otras personas. En la hoguera final, la decisión estaba clara: cada uno se iba por su lado.

Seis meses después del programa, llegó el turno del reencuentro. El programa emitió ayer el cara a cara de los concursantes de la isla. Y Lola y Diego acudieron solos, pero ella sí dijo que ya tenía una nueva pareja. ¿Quién es él?

Hace unas semanas comenzó a circular por redes sociales una fotografía que desvelaba cuál es la situación sentimental en la que se encuentra Lola. La propia joven compartió la imagen con sus 'mejores amigos' en Instagram, pero uno de estos usuarios termino filtrándola y confirmando que Diego y ella ya no están juntos.

No solo eso, sino que la fotografía también muestra la identidad del actual novio de Lola, y no se trata de ninguno de los tentadores del exitoso reality show de Telecinco. En la imagen en cuestión, la leonesa aparece posando en compañía de Iván Rubio, futbolista y popular tiktoker.

"Aunque nadie lo sepa, aunque no podamos gritarlo a los cuatro vientos. No me importa, tú y yo sabemos lo que hay. Te amo muchísimo mi amor", escribe Lola en la publicación que ha terminado estando al alcance de todos. En ella revela que el romance entre ambos comenzó hace seis meses, prácticamente a su salida de 'La isla de las tentaciones'.