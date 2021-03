El domingo pasado se producía un tsunami en televisión con el testimonio de Rocío Carrasco. Después de mucho tiempo alejada de las cámaras de televisión y sin pronunciar opinión alguna sobre lo que se ha comentado en los medios de comunicación sobre ella y la relación con sus hijos, ha hablado por primera vez sobre su relación con Antonio David y sobre la 'no' relación con sus dos hijos.

Ayer mismo se emitieron dos nuevos capítulos en los que la hija de Rocío Jurado relató episodios muy duros que no han dejado a nadie indiferente. Tras la emisión, Kiko Hernández, hasta hece unos días compañero de trabajo de Antonio David, no dudó en mostrar su repulsa tras lo narrado por Rocío Carrasco. "Me alegro de no ser compañero de Antonio David Flores. No sabes cuánto", llegó a decir.

Tras el revuelo, todas las miradas están puestas en la actual mujer de Antonio David, Olga Moreno. Su participación en "Supervivientes" fue anunciada oficialmente como concursante antes del anuncio de la docuserie y del despido fulminante del colaborador de todos los espacios de Mediaset. Ahora se pone en duda que vaya a la isla, sobre todo cuando Antonio David no podrá defenderla en los platós de televisión. Otros aseguran que la sanción a la que tendría que hacer frente hace imposible que renuncie a su participación.

Por el momento, la única decisión que ha tomado Olga es no contestar a la prensa. Desde su entorno se mantiene el hermetismo sobre su participación en el reality de Telecinco. A la espera de la decisión final, sus únicas apariciones son con el rostro completamente serio. Lo cierto es que el testimonio de Rocío Carrasco ha supuesto un antes y un después en la vida de toda la familia.

Rocío Flores guarda silencio

Rocío Flores, que de momento permanece callada, está viviendo uno de los momentos más difíciles de su vida al haber oído públicamente a su madre hablar en esos términos de su padre y lo peor de todo, confesar públicamente que había intentado quitarse la vida por la presión mediática que estaba teniendo por parte de su exmarido.

Aunque no haya hablado, la joven se ha mostrado estos días ante las cámaras con el rostro cansado y completamente derrotada... y es que si bien hablamos del infierno que vivió la madre, no nos podemos hacer una idea de lo duro que está siendo para la hija oír determinados episodios complicados de Rocío Carrasco en televisión.