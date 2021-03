Ana Rosa Quintana continúa en cuarentena tras haber mantenido contacto estrecho con un positivo en Covid. Aunque las riendas de su programa las ha tomado Ana Terradillos, la comunicadora sigue interviniendo a través de videollamadas para informar y opinar sobre temas de actualidad.

'El programa de Ana Rosa' ha abordado este lunes la campaña de los partidos políticos ante las próximas elecciones en la Comunidad de Madrid, con su presentadora titular poniendo el foco en Unidas Podemos y Pablo Iglesias. "Si el titular es que va a hacer todo lo posible para que la campaña llegue a los tribunales...", comentaba sin finalizar la frase.

"Pablo tiene dos discursos. Uno que es muy de profeta y otro del 15M. Depende del momento utiliza uno u otro", ha asegurado Ana Rosa, que segundos después ha enviado un mensaje al candidato de la formación morada: "A mí me dio ayer también. Es un honor que un vicepresidente ponga a una comunicadora en primera línea".

Como recoge el propio programa en su página web, Iglesias hizo referencia al tuit de Vox que fue compartido por Ana Rosa hace unos días. "Grandes creadores de opinión haciendo retuit al partido de la ultraderecha. Eso está ocurriendo en España y eso no es normal", dijo el líder de Unidas Podemos durante el Consejo Ciudadano Estatal de su partido.

Este es el motivo por el que Ana Rosa ha aprovechado para lanzarle un dardo desde su programa: "Tampoco lo entiendo muy bien, pero bueno, estamos en campaña. Le quería decir a Pablo Iglesias que yo no me presento a las elecciones". "Desde luego que no soy votante de Podemos, pero tampoco de Vox", ha asegurado.