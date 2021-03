Visiblemente desolada al relatar el verdadero horror que vivió en los últimos años de relación con Antonio David Flores, Rocío Carrasco cuenta cómo poco a poco el que fuera su marido le fue arrebatando las fuerzas y la valentía para separarse hasta que no pudo más y finalmente decidió poner punto y final a su matrimonio con la advertencia de "te vas a cagar, no vas a saber por dónde te van a venir".Con un segundo embarazo lleno de angustia, tristeza y disgustos, Rocío Carrasco reconoce que ella sabía que algo no iba bien en su embarazo desde el principio: "Yo sabía que no iba bien, tenía bajadas de tensión, contracciones, pinchazos* yo pensaba que ese embarazo no iba a llegar a buen término".

"Los celos te están volviendo loca, vas a malparir a mi hijo" le espetó una y otra vez Antonio David a Rocío durante el embarazo debido a las numerosas crisis que vivió a causa de las infidelidades del ex Guardia Civil.

La hija de Rocío Jurado vuelve a impactar en los episodios 2 y 3 de 'Rocío. Contar la verdad para seguir viva' contando en primera persona y de manera desgarradora una agresión física vivida en Chipiona. Y en esta ocasión se han señalado a nuevos nombres, como el de María Patiño o Amador Mohedano.

Tras varias idas y venidas en su opinión sobre el sufrimiento que ha relatado su sobrina Rocío Carrasco en televisión, Amador Mohedano prefiere no volver a pronunciarse al respecto. Si bien el hermano de Rocío Jurado lleva años al lado de Antonio David Flores defendiendo la faceta del ex Guardia Civil como padre, tras la emisión del primer capítulo de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' Amador aseguró que entendía el calvario por el que había pasado su sobrina y que, si hacía falta, la buscaba para llevarla con él.Esta versión la cambió tan solo unas horas después cuando reconoció que la labor de Antonio David Flores había sido muy importante para sus hijos y que Rocío Carrasco se merecía un 'Goya' por su actuación como actriz. Ahora, tras la emisión del tercer capítulo de la docu-serie, el tío de Rocío prefiere no comentar nada y mantenerse al margen del dolor de su sobrina. En la emisión de este último capítulo sobre su vida, Rocío explica cuál fue el principal motivo por el cuál la relación con su tío cambió tras su boda y nunca más volvió a ser la misma. Según explica la hija de Rocío Jurado, fue su tío Amador el que vendió la exclusiva de la luna de miel a sus espaldas llevándose así un beneficio económico.

Según ha confirmado Telecinco, Amador se ha defendido de las acusaciones: "Hasta ahora no había pedido nada para aportar, pero ayer le llega un documento que acredita que él no se llevó ningún dinero de la boda". Además, Mohedano confirma: "Cuando toque sacará este papel para demostrar que es inocente y que no se llevó ni un céntimo".