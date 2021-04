No están siendo días fáciles para los amigos de Rocío Carrasco. Las declaraciones que la hija de la Jurado va a ofrecer mañana domingo en un especial grabado en Telecinco hacen que muchos revivan conflictos del pasado que creían olvidados. Entre ellos Terelu Campos, la hija de María Teresa Campos que hoy mismo se rompía en directo en Viva la Vida al recordar el triste momento en el que su amiga había querido quitarse la vida. "Necesito olvidar. Tengo que hacer como que esto no ha sucedido", sentenció la presentadora de televisión quién dijo estar pasando un mal momento.

"Al final nunca sabes si algo así compensa o no", remató Emma García, presentadora del formato.

Ortega Cano, también afectado

Están siendo días difíciles para José Ortega Cano, pero peor lo va a pasar cuando se emita por primera vez el primer documental de Rocío Carrasco. Hace unos días, veíamos al torero entrando en directo en 'Sálvame Diario' muy disgustado y se enfrentaba a Jorge Javier Vázquez tras haber dicho que la hija de la cantante iba a confesar algo muy fuerte de él...

Hemos podido ver a Ortega Cano y nos ha dejado claro que hasta que no vea el capítulo, no va a hablar: "Ya lo veremos el domingo, después te lo diré". En cuanto a si tiene curiosidad por saber que ha contado Rocío Carrasco de él en su serie, asegura que: "No, no, no tengo nada qué decir".

Otega Cano guarda silencio ante lo que pueda contar Rocío Carrasco de él, pero es su mujer, Ana María Aldón, la que se muestra sobrepasada por la polémica y demuestra que no quiere ser protagonista de esta historia: "Por favor, no".

