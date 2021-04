Lara Álvarez ha puesto rumbo a Honduras confesando que tiene: "Todas las ganas del mundo". De hecho, hemos visto a la presentadora muy emocionada, tanto que le preguntaba a la prensa que se encontraba en las inmediaciones si habían visto ya a los participantes: "Ya habéis visto a los chicos ¿no? ¿Habéis podido verlos?".

La presentadora nos ha desvelado que no ha podido hacer una despedida como en otras ocasiones por las restricciones de la pandemia, pero tiene mucha motivación porque va a ser una edición muy especial: "No, pero bueno, me voy con muchísimas ganas, creo que va a ser un año muy especial, pero deseando que ellos lo disfruten y que los espectadores también, que no tengo ninguna duda".

En cuanto a las novedades de la isla, Lara no ha confesado que: "Sorpresa, hay muy buenas noticias, creo que vamos a arrancar de una forma espectacular, va interactuar muchísimo el helicóptero", eso sí: "Voy siempre con muchísima emoción, la emoción es la del primer día".

Lo que parece que no le ha gustado nada a Lara Álvarez son las informaciones que han salido publicadas que aseguran que ya tiene un nuevo amor: "Sí, soy la mujer que más novios tiene porque la palabra amigos es algo que no manejáis, pero bueno, la aprenderéis pronto". Aunque no esté enamorada, asegura que las ganas de encontrar el amor: "Siempre están, el amor es lo más bonito del mundo".

Supervivientes 2021' está a la vuelta de la esquina. Con el estreno, previsiblemente a principios de abril, Telecinco ya ha comenzado a anunciar a cuentagotas quiénes serán los participantes de esta nueva edición que volverá a estar capitaneada por Jorge Javier Vázquez, Lara Álvarez, Carlos Sobera y Jordi González. Por este motivo, en YOTELE hacemos una recopilación de todos los nombres que se han confirmado hasta la fecha en una lista que se irá actualizando progresivamente.

Antonio Canales, el bailarín fue el primer confirmado y sorprendió a todos porque no estaba en las quinielas. Antonio fue profesor en 'Operación Triunfo', miembro del jurado de 'Mira quien baila' y vivió uno de sus momentos más polémicos en 'Donde estás corazón', cuando fue expulsado del plató por Jaime Cantizano.

Sylvia Pantoja, cantante y prima de Isabel Pantoja se lanza a la aventura tras participar en 'La selva de los famosos' hace 17 años. Tras aparecer en uno de los especiales de 'Cantora: la herencia envenenada', volvió a la primera línea de la actualidad. Una actualidad que seguirá ahora desde Honduras. Concursante adelantada en exclusiva por YOTELE.

Alexia Rivas, periodista y exreportera de 'Socialité' vuelve a Telecinco por la puerta grandes después de abandonar la cadena hace menos de un año por su implicación en el 'Merlos Place'. La ahora influencer vuelve a la cadena que le dio la fama para ser una de las concursantes del reality de supervivencia.

Tom Brusse, expretendiente de 'MYHYV' y actual colaborador de 'El debate de las tentaciones'. El empresario marroquí afrontará dentro de unos días su tercer reality en menos de un año después de su paso por las segundas ediciones de 'La isla de las tentaciones' y 'La casa fuerte'.

Olga Moreno, diseñadora y pareja sentimental de Antonio David Flores. La andaluza se afianza en la televisión con su participación en el programa y coge el relevo de Rocío Flores, hija del colaborador de 'Sálvame', que fue una de las principales participantes de la última edición.

Carlos Alba, exconcursantes de la séptima edición de 'Masterchef'. El sevillano, que no entraba en ninguna de las quinielas, es una de las grandes sorpresas del casting de 'Supervivientes'. De esta manera, el reality de supervivencia vuelve a pescar de esta forma en el programa de la televisión pública. El ganador de su edición de 2017 fue José Luis, que previamente había ganado 'Masterchef 4'.

Marta López, exconcursante de 'GH 2' y colaboradora de 'Sálvame'. La tertuliana y empresaria ha cerrado un contrato con la productora para poner rumbo a Honduras en los próximos días, donde convivirá con otros famosos como la periodista Alexia Rivas, otra de las protagonistas del 'Merlos Place'.

Lara Sajen, exaprendiz de 'Maestros de la costura 2'. Aunque fue presentada como artista, puesto que es cantante, su trayectoria en televisión va mucho más allá y no solo se ciñe en su paso por los talleres de la segunda edición de 'Maestros de la costura', una de sus últimas apariciones televisivas.

Melyssa Pinto, exparticipante de 'MYHYV' y 'La isla de las tentaciones 2'. De esta manera, la joven coincidirá en Honduras con Tom Brusse, su pareja hasta que ambos participaron en el reality presentado por Sandra Barneda, donde la infidelidad de él terminó con la relación. Ambos se conocieron un año antes en el dating de Cuatro, que llega se despide para siempre este jueves.