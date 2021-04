Gorka ha pasado a la historia de la televisión y lo ha hecho gracias a su participación en Ahora Caigo, uno de los concursos más populares de Antena 3. Pero no lo ha hecho por el premio millonario. Ni tan siquiera por haber sido un concursante excesivamente popular. Lo ha hecho por no conseguir entender una de las pruebas, la del “vaya lío”.

Se trata de una parte del programa en la que se hace una pregunta al concursante y se le da la respuesta. Pero claro, con las letras cambiadas. En este caso tenía que contestar “sostén” y la respuesta que le aparecía en la pantalla era “tensión”. Las mismas letras pero en distinto orden. De ahí lo de “Vaya lío”, el nombre de la sección.

Lo cierto es que Gorka no lo pilló. Y no es la primera vez que pasa. Muchos concursantes se ponen nerviosos (y no sólo por estar en la tele sino también, evidentemente, pensando en todo el dinero que pueden llegar a ganar), y no son capaces de responder. Se han visto casos de todo tipo. En este que hoy se ha hecho noticia y viral en redes sociales Gorka no lograba entender la mecánica. “Pero sostén no era lo que salía”, llegó a decir. Después de echarse unas risas fue el propio presentador del programa, el carismático Arturo Valls, el que intentó quitarle hierro al asunto llegando incluso a bromear con el concursante.

“Lo que tú no entendías es porqué no te salía directamente lo que te habíamos preguntado y así te lo ahorrabas”, le resumió el presentador entre risas.

Lo cierto es que Ahora Caigo ha conseguido convertirse en uno de los programas más populares de Antena 3 después todos estos años de historia y de compañía por las tardes a los espectadores que huyen del corazón que hay en otras cadenas. La competencia a esa hora es feroz. Incluso en la misma cadena en donde Boom ha logrado (en buena parte gracias a la presencia de Los Lobos) ganarle la partida a Ahora Caigo como el concurso más importante de cuantos se emiten durante el día en Antena 3, una cadena que tiene otros formatos también en parrilla como La Ruleta de la Suerte, recuperada hace años para ocupar la franja del mediodía y que también ha ido consiguiendo a lo largo de los últimos años importantes datos de audiencia y de fieles.