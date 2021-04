Esta noche en el episodio de 'Dos parejas y un destino' hemos visto como Chenoa y Jesulín de Ubrique llevaban a cabo la primera de las pruebas que les ponía el anfitrión que les recibirá al final para disfrutar de una comida espectacular. La pareja ha dado un paseo montando a caballo y ha sido ahí cuando hemos visto a la cantante llorar sin consuelo...

"Me encantan los caballos, pero no los monto. He montado ya, pero me gusta más mirar" decía Chenoa cuando llegaba y veía a los caballos que minutos más tarde montaría ella misma y su acompañante, Jesulín de Ubrique. Y además confesaba que: "Sí, yo he montando, peor no me gusta montarlos porque me dan mucho respeto. Siempre me han dado respeto".

Lo que más nos ha llamado la atención ha sido cuando Jesulín le preguntaba a su compañero cómo iba y esta rompía a llorar. En un primer momento hemos pensado que montar a caballo le recordaba a su infancia o a alguien especial, pero lo cierto es que le ha confesado al torero que lloraba: "Porque me he montado, porque me daba miedo, no corras eh".

Una anécdota que quedará para siempre en el recuerdo de todos nosotros porque ha sido una escena muy bonita que ha compartido con Jesulín, pero también con todos los espectadores de este programa.

Chenoa se ha abierto en canal y ha hablado con la Terremoto de Alcorcón de la relación que guarda con sus compañeros de 'Operación Triunfo' y ¡atención! porque también ha hablado de su noviazgo con David Bisbal, ese que tanto ha dado de que hablar durante todos estos años. Ha sido en el programa 'Dos parejas y un destino' donde ha tenido unas declaraciones que nos han encantado.

La cantante le ha asegurado a su compañera que no tiene el número de David, pero eso no significa nada para ella: "No lo tengo, no está, nunca ha estado en el chat en realidad, lo que pasa es que la gente piensa que run run va fuera... No, pues lo mismo que te digo que el de Vero no lo tuve hasta que no la vi cuando volvió a España. Y con David pasó lo mismo, trabajó mucho fuera y luego aquí, no lo tengo".

Chenoa tiene muy buena relación con todos los compañeros de 'OT' y lo cierto es que le parece precioso poder guardar la amistad: "Cuando hacemos las quedadas de casas rurales que hacemos por nuestra cuenta, volvemos a convivir, nos hace mucha ilusión y siempre decimos que nos quedamos con ganas de volver a entrar a la academia. Si no tienes buen recuerdo eso no lo dices".

En cuanto a la relación con David Bisbal, Chenoa confiesa cómo surgió: "Se produce dentro de la academia, fueron tres años. Esa historia ha quedado un poco en el corazón, a veces yo contesto porque intento hacerlo con naturalidad y otras a veces parece que saco yo el tema. Los dos éramos muy públicos, pero ya han pasado 20 años".

Como no podía ser de otra manera, Chenoa ha hablado del famoso chándal con el que salió a confirmar su ruptura con David Bisbal y ha desvelado qué hizo con él: "Yo creo que lo regalé, me costó seis euros" y además, ha desvelado si el cantante era detallista: "Me regaló un vestido y eso no lo he tirado, el pobre no tenía tiempo* era una época que había que currar y había que aprovechar el momento. Todo el mundo intenta buscar ese 'no lo has olvidado', pero tengo una edad que si no lo superas, mal vas".