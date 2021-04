Sonsoles, la presunta amante de Antonio David Flores señalada por Rocío Carrasco en la última emisión de su docuserie, ha decidido romper su silencio y lo ha hecho este sábado en Socialité. El programa de Telecinco presentado por María Patiño ha conseguido uno de los testimonios más buscados en los últimos días. La misma Sonsoles ha explicado en un comunicado remitido al programa del corazón que se pronuncia "por el acosos mediático al que se ha visto sometida". Ella misma ha explicado que está sufriendo mucho por las repercusiones que todo este tema está teniendo en su entorno familiar y personal" y que ella quiere seguir siendo anónima. María Patiño, que ha desvelado que tiene relación desde hace tiempo con Sonsoles, ha querido dejar claro que ella quiso desvincularse de esta historia y que dejó las cosas en manos de la dirección del programa.

Patiño ha explicado que la relación entre Sonsoles y Antonio David se extendió más allá del divorcio de Antonio David y Rocío Carrasco. Según la presentadora, Sonsoles siempre ha querido que Antonio David "le diese su lugar", cosa que no ocurrió. A Sonsoles "le costó la vida" dejar esa relación, asegura la presentadora. El programa ha invitado a una psicóloga para explicar la situación de la ansiedad que puede estar viviendo Sonsoles en estos momentos. La perjudicada, también ha explicado que "se han emitido conversaciones telefónicas grabadas sin su consentimiento y no ha descartado emprender acciones legales.

Vive en Gijón y está casada con un ex futbolista

Según se explicó la semana pasada en televisión, Sonsoles vive en Gijón desde hace trece años, está casada con un ex futbolista y tiene dos hijos. El programa “Ya es mediodía” logró hablar con ella por teléfono. A la pregunta de si hubo o no hubo beso con Antonio David en una discoteca donde trabajaba de camarera, como aseguraba Rocío Carrasco (dijo ver “cómo Antonio David le comía la boca a esta chica”) se rió y recordó lo que hace diez años le contó a María Patiño: “No, ya lo dijo ella”. “Una amistad, una historia de adolescentes”, dijo sobre su relación. Antonio David también desmintió que hubiera sido infiel con Sonsoles. “El programa de Ana Rosa” afirmó que Sonsoles estudió enfermería al tiempo que trabajaba como camarera y relaciones públicas en la discoteca Antique (Sevilla), donde conoció a Olga Moreno, actual esposa de Antonio David. En 2007 conoció a un ex futbolista de Gijón y cambió Dos Hermanas por la ciudad asturiana. Sonsoles dejó la puerta entreabierta a contar su versión de los hechos

El éxito de Socialité

Socialité ha logrado convertirse con el paso de los meses en uno de los referentes de la prensa del corazón en nuestro país. El descanso del fin de semana de Sálvame (que no se emite ni el sábado ni el domingo por la tarde) hizo que Mediaset le encargara a La Fábrica de la Tele otro formato que pudiera mantener el interés de la audiencia y que, después del cambio de Viva la Vida, permitiera a la cadena llenar de temas del corazón la única franja horaria que no tenía este tipo de contenido en las principales horas de emisión. Fue así como nació Socialité. Un programa que ha ido creando polémica tras polémica.