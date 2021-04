Dos semanas después del estreno de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', Antonio David Flores ha roto su silencio y ha contado cómo se encuentra en el que probablemente sea uno de los peores momentos de su vida. Visiblemente más delgado y muy deteriorado físicamente - aunque asegura que "no me he escondido y me encuentro físicamente bien. No estoy demacrado" - el excolaborador ha viajado hasta Madrid para reunirse con su abogado y, muy tranquilo, ha atendido a los numerosos medios de comunicación que le esperaban en la estación de Atocha para hablar por primera vez y confesar cómo están llevando tanto él como su hija Rocío el juicio mediático al que se ha visto sometido tras las desgarradoras confesiones de Rocío Carrasco.

Con americana, gorra y vaqueros, Antonio David ha confesado que "estoy bien, tranquilo y fuerte" y ha anunciado que el motivo de su viaje a la capital es porque "vengo a una reunión con Iván Hernández, mi abogado, cuando llegue el momento tomaré las acciones legales oportunas que me recomiende mi abogado". Y es que, como asegura el malagueño, va a demandar todo lo demandable porque "se me está difamando, calumniando, injuriando", y es algo de lo que se va a defender por los cauces legales próximamente.

Sin poder ocultar su preocupación, Antonio David ha hablado por primera vez de cómo está su hija Rocío tras las brutales e impactantes declaraciones de su madre. "Rocío no se encuentra lo bien que debería de encontrarse y es obvio, pero ella esta fuerte. Estamos fuertes todos que es lo importante en estos casos", ha confesado.

Y, muy claro, ha negado que las impactantes declaraciones de Rocío Carrasco vayan a propiciar un acercamiento con sus hijos: "¿Tu crees que ese documental está hecho con la intención de acercar posturas?", ha expresado con ironía.

Desmintiendo con un "es absolutamente falso" que posea un vídeo de Rocío Jurado y José Ortega Cano por el que les tendría atemorizados, Antonio David ha querido agradecer el apoyo de aquellos que continúan respetando la presunción de inocencia. "Dar las gracias a toda esa gente que simplemente está poniendo en cuestion el documental de Rocío, después de tantos capítulos se están viendo con asboluta claridad", ha afirmado, antes de lanzar un dardo a los que apoyan incondicionalmente a la hija de Rocío Jurado: "Y esa gente que sigue apoyándola, que opinarán de contar esa historia de maltrato cobrando por lo que he leído 2 millones de euros". Y es que, aunque admite que él ha cobrado en todos estos años hablando de la madre de sus hijos, sostiene tajante que "yo no he vendido una historia de maltrato".