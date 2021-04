El documental de Rocío Carrasco está dando que hablar en todos los programas de Mediaset, también en 'Cuatro al día'. Tras la emisión de los episodios cuatro y cinco, el espacio recordó algunas de las declaraciones de la hija de la Jurado, que asegura que Antonio David Flores habría usado a la prensa para dilapidar su imagen, lo que le llevó a asociarse con Rodríguez Menéndez.

Cristina Fallarás, una de las colaboradoras, no dudó en volver a apoyar el testimonio de Carrasco: "Narra una violación a su espacio íntimo, una nueva agresión física. Una agresión al espacio doméstico que es el espacio que tiene que ver con nuestro cuerpo. Precisamente me acordé de un verso de Rocío Jurado de 'Ese hombre' donde ella dice 'Lleno de celos, sin razones, sin motivos'. Y lo he vivido tantas veces...", expresaba.

Después intervenía Antonio Rossi, uno de los claros defensores de Antonio David Flores desde que se anunciara la docuserie: "Hablabais del 'juego sucio' de Antonio David. Evidentemente hay un juego sucio", reconocía él. "Ellos no reconocen que quedan con fotógrafos para dejarla a ella de mala madre y quedar ellos de familia unida frente a la adversidad, pero sí reconocen que detrás de cada demanda de Rocío Carrasco había una exclusiva ya sea hablada o en reportaje fotográfico (...) En este inicio los dos jugaban con la prensa. Es verdad que ayer a ella parece que se le ha olvidado. Sin desmerecer que él lo hacía con una intencionalidad distinta a la de ella", expresaba el periodista.

Sus palabras hicieron saltar a Fallarás. "¿Tenía que poner la otra mejilla?", soltó la colaboradora, que defendió que Carrasco usara el mismo método que Antonio David para defenderse. "No es poner la otra mejilla. porque precisamente en ese momento la que era poderosa y trabajaba en Telecinco era ella. Tenía a la prensa de su lado", añadió Rossi.