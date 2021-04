Hace un mes de la trágica muerte en accidente de tráfico de Álex Casademunt y, todavía demasiado afectados y conmocionados, la familia del cantante habría paralizado la publicación de un disco en el que el triunfito estaba trabajando en los últimos meses para relanzar su carrera en solitario. A pocos dias del lanzamiento de su tema póstumo, un dúo con su hermano Joan, los padres del artista se habrían negado al estar su inesperado fallecimiento demasiado reciente.

Ahora, la madre de Álex, Rosa, confirma que de momento no publicarán el esperado trabajo del cantante y explica los motivos por los que la familia prefiere que pase más tiempo antes del lanzamiento de su disco póstumo.

- CHANCE: Rosa, buenos días

- ROSA: Hola, bon día

- CH: ¿Quería preguntarle si van a salir a la luz unos temas que había compuesto Alex Casademunt?

- ROSA: No lo sé... pfff... De momento...

- CH: ¿No descarta que con el tiempo salgan verdad? Para él la música era su vida, su pasión

- ROSA: Desde luego que es su pasión. Sí, sí, pero es complicado* Es muy reciente. Ahora no tenemos tampoco muchas ganas de* De momento no, de momento no.

- CH: ¿se llegará a hacer no? Además colaboraba con su hermano Joan

- ROSA: Sí, pero Joan está también muy afectado y tampoco tiene fuerzas para hacer promoción ni nada de eso. Ahora no es el momento.

- CH: ¿Cómo lo está llevando Rosa? Son momentos muy difíciles, la niña le dará vida a ustedes

- ROSA: Sí. Tengo cuatro nietas. Las niñas son muy importantes, pobrecitas.

- CH: Para usted es muy importante el cariño que han recibido de todo el mundo

- ROSA: Eso sí. Muchísimo de verdad que sí. Mucho. Eso lo agradeceré eternamente porque se ha portado todo el mundo muy bien, muy bien, de verdad.

- CH: Sus compañeros de 'OT' que son una familia...

- ROSA: No tengo palabras. Ya lo he dicho. Muy bien, muy bien. Los adoro a todos, a todos.

- CH: Parece ser que sus compañeros también plantean hacerle un homenaje y lo que se recaude para la niña

- ROSA: Esto no lo sé. Se ha dicho algo pero no sé nada de verdad. No sé nada.