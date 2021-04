Las cadenas de televisión han iniciado una nueva semana con una noche cargada de estrenos.

The Dancer’ inicia la búsqueda del mejor bailarín de España en La 1 de TVE. Miguel Ángel Muñoz, Lola Indigo y Rafa Méndez se disputan tener a los mejores en su equipo en este espacio en el que Ion Aramendi y Sandra Cervera son los maestros de ceremonias de la adaptación española de este formato en el que cerca de 100 bailarines, de entre 8 y 60 años, han participado en un casting en el que tanto profesionales como amateurs han podido demostrar su pasión por el baile y la danza.

Después de semanas de promoción en la televisión pública, el programa arrancó con unos índices más bajos de los esperados (10,5 %) en una noche en la que competía con diferentes pesos pesados de la programción de entretenimiento. "Mujer' (2.239.000 y 18,4%) mantiene su reinado en A3. La serie lidera la noche del lunes, ante el buen estreno de 'El Precio Justo' (2.132.000 y 17,1%) en Telecinco y 'The dancer' (1.442.000 y 10,5%) en La1. 'Caronte' (763.000 y 5,6%) mantiene sus datos en Cuatro."

No obstante, el programa logró ser uno de los trending topic de la jornada, aunque, quizá, no de la manera que esperaban sus creadores. Los usuarios de Twitter criticaron varios aspectos del programa durante la representación de las coreografías de los aspirantes así como de los momentos previos a su actuación. Antes de cada número, miembros del público realizaban comentarios sobre lo que esperaban del baile o de la vestimenta, algo que no gustó a la audiencia. También, durante cada una de las actuaciones, los realizadores enfocaban al público, por lo que no se veía el baile de forma continuada. "En #TheDancer me faltó bastante ritmo y también me sobraban algunos comentarios del público. Es un programa 1. Mejorará seguro". "Visto #TheDancer creo q hay cositas q mejorar y me ha fallado el factor sorpresa q di por hecho q debería ser el espejo Rostro pensativo Demasiado plano dl público hace q no veas bien el baile. El formato me parece q entretiene a quien no sabe demasiado d baile q somos la mayoría pero le falta". "Pueden los del público callarse un mes porfavor y gracias"

Visto #TheDancer creo q hay cositas q mejorar y me ha fallado el factor sorpresa q di por hecho q debería ser el espejo 🤔

Demasiado plano dl público hace q no veas bien el baile.

El formato me parece q entretiene a quien no sabe demasiado d baile q somos la mayoría pero le falta — Pilar_MamásFullTime (@Mamas_FullTime) 6 de abril de 2021

En #TheDancer me faltó bastante ritmo y también me sobraban algunos comentarios del público. Es un programa 1. Mejorará seguro — David Moreno (@davidmoreno) 6 de abril de 2021

Se pueden callar las dos del público por favor #TheDancerEstreno pic.twitter.com/ul3jcW4cw8 — Javier Álvarez (@ArzJavi) 5 de abril de 2021

La mecánica del programa arranca con una fase de audiciones, donde los concursantes se presentan en una sala rodeada de espejos y el público decide, con sus votos, si siguen en el programa.

Si el 75% de los asistentes da su apoyo a los concursantes, el gran espejo de la sala de baile se abrirá y el concursante bailará ante el público y los capitanes.

En cada audición, Miguel Ángel Muñoz, Lola Indigo y Rafa Méndez tendrán la responsabilidad de formar un equipo con los bailarines que hayan pasado la criba del público y, además, tendrán la oportunidad de dar, de manera individual, dos pases directos a semifinales.

Tras la fase de audiciones llegará "la selección final", una segunda fase en la que los concursantes lucharán para conseguir una de las dos plazas disponibles para semifinales. A esta etapa llegan 18 bailarines, 6 por equipo, y, tras cada actuación, será el público en plató el que decida.

Habrá después una semifinal y una gran final, donde los 8 candidatos que logren llegar lucharán por proclamarse campeones y ganar un premio en metálico de 25.000 euros.