Lara Álvarez ha puesto rumbo a Honduras confesando que tiene: "Todas las ganas del mundo". De hecho, hemos visto a la presentadora muy emocionada, tanto que le preguntaba a la prensa que se encontraba en las inmediaciones si habían visto ya a los participantes: "Ya habéis visto a los chicos ¿no? ¿Habéis podido verlos?".

La presentadora nos ha desvelado que no ha podido hacer una despedida como en otras ocasiones por las restricciones de la pandemia, pero tiene mucha motivación porque va a ser una edición muy especial: "No, pero bueno, me voy con muchísimas ganas, creo que va a ser un año muy especial, pero deseando que ellos lo disfruten y que los espectadores también, que no tengo ninguna duda".

La presentadora asturiana ha sorprendido a sus fans con un sutil cambio de look que, sin duda, ha encantado a sus seguidores: "Que envidia me das Larita!". "Estás espectacular". Estas guapísima el color del pelo te queda de maravilla", son algunos de los comentarios que se han repetido en las redes sociales.

En cuanto a las novedades de la isla, Lara no ha confesado que: "Sorpresa, hay muy buenas noticias, creo que vamos a arrancar de una forma espectacular, va interactuar muchísimo el helicóptero", eso sí: "Voy siempre con muchísima emoción, la emoción es la del primer día".

Supervivientes 2021' está a la vuelta de la esquina. Con el estreno, previsiblemente a principios de abril, Telecinco ya ha comenzado a anunciar a cuentagotas quiénes serán los participantes de esta nueva edición que volverá a estar capitaneada por Jorge Javier Vázquez, Lara Álvarez, Carlos Sobera y Jordi González. Por este motivo, en YOTELE hacemos una recopilación de todos los nombres que se han confirmado hasta la fecha en una lista que se irá actualizando progresivamente.