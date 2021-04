Marta López ha estado preparándose en las últimas semanas para participar en "Supervivientes". La colaboradora de "Sálvame" ha trabajado duro para ponerse en forma y afrontar las vicisitudes de la vida en los Cayos Cochinos pero antes del salto en el helicóptero se ha acordado de su gran amigo Álex Casademunt, que falleció el pasado mes de marzo en un accidente de tráfico. La ex concursante de Gran Hermano inició su andadura en la isla con dos calcetines de color amarillo fosforito que pertenecían a su amigo y que se ha llevado para hacerle un homenaje.

“Llevo aquí puestos unos calcetines de mi amigo Álex Casademunt. Ha estado a las puertas de venir a ‘Supervivientes’ varios años, no ha podido, pero en su funeral yo le prometí que se venía conmigo. Así que me he traído a Álex. Álex, te quiero mucho donde estés”. "Me gusta mucho verte ahí", ha replicado Jorge Javier Vázquez. El gesto ha emocionado a la familia del cantante, su madre Rosa hablaba esta tarde con "Sálvame" y dedicaba unas emocionadas palabras a Marta López. "Álex la quería mucho, le decís de mi parte que mucha fuerza".

La audiencia de "Supervivientes" a decidido a través de sus votos en la web de Telecinco que ocho de los participantes se conviertan en concursantes de pleno derecho. Los demás deben ir ganándose el privilegio y mientras vivirán en un Barco Encallado del que solo podrán salir para pescar y para hacer las pruebas semanales. Los elegidos por la audiencia para vivir en la isla han sido Marta López, Melyssa Pinto, Omar Sánchez, Lola, Tom Brusse, Alejandro Albalá, Gianmarco Onestini y Olga Moreno.