María Patiño no deja de sorprendernos y es que la presentadora de Socialité siempre tiene algo que contarnos. Ha utilizado su programa, en una conexión que han hecho con Lydia Lozano en directo para felicitarla por sus 60 cumpleaños, para anunciar a todos los espectadores la última operación estética a la que se ha sometido este pasado viernes.

Y es que la periodista no aprovecha sus días libres para relajarse y desconectar, o para comprar conjuntos que lucir más tarde en televisión, sino para meterse al quirófano y hacerse esos arreglitos que tanto le gustan a María Patiño, porque como bien sabemos son muchos los retoques a los que se ha sometido en los últimos años.

Lo cierto es que la que fuera reportera luce un físico que nada tiene que ver con el que mostraba cuando aún era una jovenzuela delante de las cámaras. Y eso, además de ser por el ejercicio físico que hace y por las dietas tan saludables que lleva a cabo, es por las operación estéticas a las que se ha sometido.

En esta ocasión, María Patiño ha confesado en directo que ayer mismo se operó de las varices y que por eso tiene dificultades a la hora de levantarse y apoyarse de nuevo en el taburete que tiene en plató de Socialité. Se trata por tanto de la última cirugía estética a la que se ha sometido la presentadora de televisión, todo por lucir ese físico que tanto desea y que está consiguiendo.

Pero ese no ha sido el único retoque. Después de muchas especulaciones por parte de la audiencia de Sálvame, programa en el que colabora habitualmente, Patiño se vio obligada a confesar por redes sociales qué se ha hecho y lo cierto es que nos encanta el resultado que ha obtenido con este retoque estético. Recordemos también que estas evidencias de que la presentadora se había hecho algo se acentuaban cuando Jorge Javier Vázquez entraba en plató y le asustaba por detrás, dándole en la zona que ha sido retocada.

"Por fin os cuento el secreto que muchos de vosotr@s intuíais. Me he hecho una Lipo Vaser para definir los abdominales y estilizar la cintura, la misma operación que mi compañera Gema López. ¡Y me alucina el resultado que ha conseguido la @dra_aracellyts!!! Me he puesto este outfit para que apreciéis como me ha quedado el abdomen. No veo el momento de lucirlo en la playa. ¿Qué os parece?" así lo ha contado María por redes sociales.

En definitiva, la presentadora de 'Socialité' se ha hecho un liposucción con la que se ha definido los abdominales y estilizado la cintura. Con esa imagen que ha colgado en su perfil de Instagram podemos ver el espectacular resultado que ahora ya luce María Patiño.

