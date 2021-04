Este jueves se estrenó 'Supervivientes 2021', el gran salto televisivo de Olga Moreno, la mujer de Antonio David Flores. La ya concursante del reality de Telecinco comentó en su vídeo de presentación que se habría echado para atrás de saber la que se iba a formar con el documental de la ex de su marido, Rocío Carrasco, a la que dedicó alguna que otra pulla durante su incipiente trayectoria en el concurso.

Moreno, que pudo empezar su aventura en el concurso en la playa del Pirata Morgan, le dedicó el salto en el helicóptero "a mis niños, que los estoy echando mucho de menos, a mi marido, que si volviera a nacer te juro que me volvería a casar con él, y a la persona que más quiero en el mundo que ha luchado por todos sus hijos y que hoy lucha por ella misma que es mi madre".

Pero previamente, la superviviente se desfogó con sus compañeros: "La niña tiene pasión con su padre, (...) que tiene un corazón que ya me gustaría tenerlo yo", afirmó sobre Rocío Flores, que no ha dejado de mostrar su apoyo a la mujer de su padre en redes sociales.

Sobre Carrasco, dijo tajante: "Rocío y David de ella no han escuchado ni una mala palabra, porque eso es mierda que se tragan ellos". Olga también habló de la sensación de Antonio David con el documental que acarreó su despido de Telecinco: "Le ha dolido mucho esto, yo llevo 21 años con mi marido, ¿sabré yo como es mi marido? Él no es así". "Lo único que queremos es estar tranquilos y que esos niños sigan igual de felices. Que no me toquen más a los niños, hemos estado callados y callados, mi palabra es impotencia", sentenció.

Antonio David Flores reclama el embargo del dinero que Rocío Carrasco cobre por el documental de su vida

Antonio David Flores ha pedido a la juez que decrete el embargo de "las cantidades" de dinero que reciba Rocío Carrasco, su ex mujer, por su participación en "la serie documental" que está emitiendo Telecinco, según ha podido saber El Periódico de Catalunya de fuentes del caso.

Los abogados de Flores presentaron ese escrito de medidas cautelares al juzgado el pasado 23 de marzo para que las cantidades de dinero que perciba Rocío Carrasco "se le retengan y se le embarguen con el fin de poder subsanar el impago de alimentos" a su hijo por el que la ha denunciado. La jueza ha pedido al fiscal del caso un informe sobre si procede esa petición de Antonio David Flores.