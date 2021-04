‘Rocío. Contar la verdad para seguir viva’ vuelve este miércoles (22:00 horas) a Telecinco con la emisión del séptimo episodio donde contará en este nuevo episodio cómo vivió la muerte de Rocío Jurado.

Mucho se está hablando del documental de Rocío Carrasco y es que cuando pensamos que ya no hay más que decir, llega Rafael Amargo y nos muestra su más sincera opinión acerca de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'. El bailaor flamenco ha estado muy pendiente de lo que la hija de Rocío Jurado ha contado entre cámaras y tiene la sensación de que ha sobrepasado el límite, de hecho se atreve a darle el consejo de 'cortar' y no decir nada más.

"Me da cosita porque yo creo que es demasiado, las cosas cuando se extienden pierden. Si yo hubiera sido ella, creo que ya hubiera cortado" ha sido la opinión de Rafael Amargo ante la pregunta obligada sobre el documental de Rocío Carrasco. Y es que el bailaor flamenco es amigo de Antonio David y cuando le nombramos a Olga Moreno nos confiesa que: "Me da mucha cosita estar en esa piel".

Antonio David habla claro

Antonio David Flores ha vuelto a romper su silecio - por tercera vez esta semana - y ha atendido a los medios de comunicación tras el estreno de su mujer, Olga Moreno, en 'Supervivientes'.

Orgulloso de su compañera de vida desde hace dos décadas, y contento tras los primeros pasos de la sevillana en el reality, el excolaborador ha pedido públicamente que no se vincule su concurso al complicado momento que él está viviendo tras el desgarrador testimonio de la madre de sus hijos, Rocío Carrasco, en la serie documental en la que cuenta la verdad de su relación, 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'.

Así, muy entero, Antonio David ha señalado que "la he visto muy bien y espero que tenga un buen concurso" y ha expresado un deseo complicado de cumplir: "Me gustaría que se la tratara como concursante y no se la vinculara conmigo". Convencido de que "hablar sería perjudicial para ella", el malagueño ha tomado la decisión de no hablar del paso de su mujer por 'Supervivientes'. "Prefiero no hablar, que la gente la conozca como concursante y la valore tal cual es", ha asegurado.

Lista de episodios de 'Rocío. Contar la verdad para seguir viva'

0: 'Como las alas al viento'

1: 'Como una ola'

2: 'Se nos rompió el amor'

3: 'Ese hombre'

4: 'Muera el amor'

5: 'A que no te vas'

6: 'Quién te crees tú'

7: 'Algo se me fue contigo'

8: 'Miedo'

9: 'Todo se derrumbó dentro de mí'

10: 'Vibro'

11: 'Dejándonos la piel'

12: 'Punto de partida'

El testimonio de Rocío Carrasco dispara las consultas al nuevo servicio de WhatsApp 016

El nuevo servicio de WhatsApp vinculado al 016 para la atención a las víctimas de violencia contra la mujer ha recibido en sus primeros veinte días de funcionamiento 680 consultas, de las que el 83% se refieren a casos de violencia de género en la pareja o expareja y un 16,8% a otro tipo de violencia.

Así lo ha avanzado este jueves la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, que ha valorado la puesta en marcha de este servicio, el número exclusivo de WhatsApp 600 000 016, que comenzó a funcionar el pasado 10 de marzo.