Rocío Flores, uno de los personajes más buscados del momento, tiene un nuevo trabajo en televisión. La hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores ha fichado como colaboradora de 'El programa de Ana Rosa' para comentar la nueva edición de 'Supervivientes'.

Sin poder disimular su angustia y visiblemente nerviosa, Rocío Flores ha debutado como colaboradora de 'El programa de Ana Rosa' en uno de los momentos más complicados de su vida tras el brutal testimonio de su madre, Rocío Carrasco, en su serie documental, 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'.

Una esperadísima reaparición pública con la que 'Ro', dando un paso al frente, va a comentar 'Supervivientes', reality con el que dio su salto definitivo a la fama el año pasado - confesando que fue un crecimiento personal para ella y que volvería sin dudarlo - y en el que ahora concursa la mujer de su padre, Olga Moreno, una segunda madre para ella.

Rocío ha confesado estar "muy nerviosa" y ha agradecido esta oportunidad, añadiendo que su nueva faceta de colaboradora es "un reto que espero superar".

Bien flanqueada por Ana Rosa Quintana, Joaquín Prat, Cristina Tárrega, Beatriz Cortazar y Paloma Barrientos, Rocío ha confesado que vio la gala "entera" y le gustó mucho, emocionándose al recordar las palabras de Olga antes de saltar del helicóptero asegurando que si volviera a nacer se casaría con Antonio David Flores.

Sin poder contener las lágrimas - a pesar de intentar mantener el tipo - Rocío ha escuchado cómo Olga hablaba maravillas tanto de ella como de su hermano David, a los que conoció siendo muy pequeñitos y por los que siente auténtica adoración. Muy triste por haberse separado de su familia en el momento más complicado para todos, Ro asegura que "es normal que se acuerde más que nosotros. Olvidarse de todo no se va a olvidar. Pero se fue bastante baja de ánimos y la he visto más tranquila, mucho más fuerte, y por esa parte estoy más tranquila. Es lo que quiero, que se cargue de fuerza".

Como no podía ser de otra manera, Twitter ha mostrado su opinión sobre el nuevo empleo de la hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores en medio de la tormenta mediática protagonizada por el documental de su madre que se emite en la misma cadena.

Y los comentarios, del mismo modo que ocurre en el documental, son de todo tipo: "Me encanta esta chavala con todo lo que le a caído,,espero que proteja mucho a su familia y ella misma también se sentirá protegida, ánimo que vales mucho tu en tu sitio". "Dice su verdad, como su madre dice la suya". "Por desgracia ha sido manipulada por su padre durante mucho tiempo,pero ya no es una niña,si ella no ve ningun fallo en su padre es porque es igual que el.". "Una madre, que no se acerca a sus hijos durante 7 años, es muy "rara". "Creo q ella intenta hacer las cosas bien. Pero por encima de todo, porq está manipulada, trata de defender "su mundo", su familia, y tal como es su padre no creo q se tomara bien un acercamiento a su madre a no ser q fuera la única manera de continuar ganando dinerito vendiéndolo"