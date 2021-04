Uno de los primeros locales que visitó Alberto Chicote en su Pesadilla en la Cocina. Fue a verlo cuando corría todavía el año 2014. En pleno barrio de Chamartín de Madrid la Taberna Goyesca cogió fama gracias al programa por varias razones. La primera es que protagonizó uno de los capítulos más vistos de la tercera temporada del reality (lo vieron más de dos millones de personas) y que hoy vuelve a emitirse en el canal Mega.

Partes de ese programa suman millones de visualizaciones en redes sociales como Youtube. En uno de estos "clips" un camarero le acaba enseñando a Chicote el posado que su jefa (la dueña del bar) había hecho años antes para la conocida revista Interviú.

Pero ¿qué es a día de hoy de este local? Pues sorprendentemente sigue abierto (siete de cada diez cierran sus puertas). Eso sí, sus opiniones no son demasiado buenas. En este local Chicote hizo lo mismo que en el resto de los que visita: localizó los problemas personales y de cocina que estaban a punto de hacer que los dueños del local acabaran en la ruina, intentó mejorar la organización y le dio un lavado de cara al establecimiento. Pero no sirvió de mucho.

"NO VOLVERÉ JAMÁS, Y MENOS RECOMENDARLO A NADIE. Esta semana desayunando, presencié una situación bochornosa. Una chica estaba comprando un desayuno a una persona sin hogar. El indigente entró dentro del bar, y pidió que la tostada la quería consumir junto a su café dentro del establecimiento, ya que hacia mucho frío. Los dos camareros que estaban allí (uno parecía el dueño), se lo denegaron, alegando “que no podían meter algo así dentro de su restaurante porque daban mala reputación y prestigio, que pediría a otros clientes”. Le maltrataron, y le trataron como un apestado con una falta de educación y respeto que me sorprendió mucho. Le ofrecieron que solo se lo servirían si lo ponían para llevar y se lo comiese en un banco. Posiblemente esa PERSONA valga más que ustedes, y es digno de que se le trate normal. Un cliente más, que iba a pagar su consumición. Ojalá no se tengan que ver nunca en esa situación", escribía un usuario reinténtenme en una conocida web de hostelería.

"Sinceramente es el peor sitio qué he comido, si se puede decir que he comido, las pocilgas están más limpias que la taberna está y me parece una vergüenza que después de ir un programa de televisión a ayudarles todavía siguen peor lo que estabas", confesaba un cliente en un conocido portal de Internet.

"De Chicote no quedan ni las sillas", confesaba otro omensal que reflejaba su opinión en una conocida página utilizada por miles de internautas para reservar mesas y ver las opiniones de otros usuarios.