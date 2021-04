Se anunciaba como la gran exclusiva del día. Y no pintaba mal el cebo: una famosa sometida a un acoso por un vídeo sexual. Pero una seguidora del programa la reventó: es Oriana, la conocida colaboradora de cientos de programas de televisión reveló en redes sociales el calvario que está sufriendo. Con este "reviente" de la exclusiva se hace bastante daño al programa que presume de ser la referencia de los cotilleos el fin de semana. No en vano gran parte del formato se basa en ir poco a poco cebando lo que va a suceder al final del formato.

Socialité ha logrado convertirse con el paso de los meses en uno de los referentes de la prensa del corazón en nuestro país. El descanso del fin de semana de Sálvame (que no se emite ni el sábado ni el domingo por la tarde) hizo hace ya meses que Mediaset le encargara a La Fábrica de la Tele otro formato que pudiera mantener el interés de la audiencia y que, después del cambio de Viva la Vida, permitiera a la cadena llenar de temas del corazón la única franja horaria que no tenía este tipo de contenido en las principales horas de emisión. Fue así como nació Socialité.

💣 ATENCIÓN | Una mujer muy famosa denuncia que existe un vídeo sexual suyo que podría salir a la luz. El asunto es muy grave porque ha sido grabada sin su consentimiento manteniendo relaciones. Su nombre... Mañana a las 13:25 con @maria_patino en #Socialité424. pic.twitter.com/n1gde6WXVo — SOCIALITÉ (@socialitet5) 5 de febrero de 2021

Desde un primer momento el programa estuvo presentado por María Patiño. A buen seguro que tanto Mediaset como la productora querían aprovechar el buen momento que vivía la periodista entre la gente joven a la que Patiño parece ser un referente en el mundo del corazón. Pero la ausencia de temas importantes y de exclusivas hace que en no pocas ocasiones Socialité recurra a ganchos que en esta ocasión no han gustado demasiado a la audiencia.

María Patiño revela lo que le dijo una concursante de Supervivientes antes de ir a la isla

Alexia Rivas es, a pocas horas de llegar a la isla, una de las concursantes más famosas del programa Supervivientes (para bien y para mal). Durante años fue reportera del programa Socialité. Hasta que su relación con Alfonso Merlos salió a la luz y decidió dejar de trabajar. Hoy en el que fuera su primer puesto de trabajo han puesto imágenes de su casting y sus excompañeros han hablado de ella.

"Yo la primera vez que la vi me dijo que no se me olvidara que ella iba a ser la próxima María Patiño, la de futuro", contó María Patiño, presentadora del programa.