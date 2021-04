Ibai Llanos, el popular "streamer" y uno de los hombres más populares del momento, ha hecho una curiosa confesión en "First Dates". En una promoción del quinto aniversario del popular programa de Cuatro, se puede ver al "caster" haciendo una confesión amorosa que ha sorprendido, y mucho, a sus seguidores. "He estado fuertemente enamorado y... bueno, lo sigo estando", asegura en un clip que puede verse en las redes sociales del programa, y que ha dejado boquiabiertos a algunos de los seguidores de Llanos, que ahora se preguntan quién ocupa su corazón.

La confesión de Llanos va más allá. Y es que por la "promo" se intuye que el "streamer" es todo un romántico. "Me gusta enamorarme", afirma Llanos, que también reconoce haber estado enamorado "alguna vez".

🤔 ¿Qué tal se llevan @IbaiLlanos y el amor?



🎂 ¡Esta noche a las 21:45 en @cuatro comenzamos con la semana especial de nuestro 5º aniversario, con la visita del streamer más querido entre otras muchas sorpresas!#5AñosDeAmor #FirstDates12A 💕 pic.twitter.com/kcnHwHMI7X — First dates (@firstdates_tv) 12 de abril de 2021

No es lo único que ha deslizado Cuatro, canal en el que se emite "First Dates". En otra publicación de la semana pasada atribuían a Ibai la frase de "me gustaría tener una cita con Bad Bunny". Dada la popularidad de Llanos y la importante celebración cumpleañera del programa, no sería de extrañar que cantante y "streamer" compartiesen mesa y mantel en el programa presentado por Carlos Sobera.

Según ha asegurado la productora de "First Dates", ésta no será la única sorpresa para los telespectadores. Durante toda la semana se sucederán las citas entre famosos y personajes célebres del programa. Se trata de una programación especial pensada para festejar el lustro en pantalla.

"First Dates" nació como un programa para buscar el amor. La mecánica es bien sencilla. Los participantes comparten mesa con un desconocido. Tras la cena, y dependiendo del "feeling" surgido entre ellos, pueden repetir cita o no. Eso sí, ese posterior encuentro ya se producirá fuera de cámara.

Este formato también varía dependiendo del momento. La productora del programa ha incluido diversas variaciones. Ha habido programas especiales con concursantes que ya habían acudido, de parejas que se formalizaron tras su paso por pantalla y hasta especiales rodados en un crucero.

El presentador del programa es el veterano Carlos Sobera, también un reclamo para la audiencia por sus ingeniosos comentarios y el toque personal que imprime al programa.

Por todos estos ingredientes, "First Dates" se ha convertido en un fijo de la parrilla televisiva cosechando buenas cifras de audiencia.