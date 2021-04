Tras sus últimas y polémicas declaraciones sobre la Covid-19 y la vacunación, Miguel Bosé ofreció este domingo su entrevista más sincera a su amigo y periodista Jordi Évole. "Yo ya no hago vida social, no he sido social nunca, he sido salvaje. He tenido unos años en los cuales descubrí la parte oscura que todos tenemos. Estoy hablando de todo, drogas, sexo a lo bestia, tabaco, sustancias...descubrí la parte oscura de Bosé que era muy necesaria" comenzó reconociendo el artista.

Recordando una de las épocas más oscuras de su vida en la que los excesos formaban parte de su día a día, Bosé no tiene pelos en la lengua a la hora de hablar sobre ello: "Pensaba que drogándote eras más creativo, sí. Utilizándolo bien dan mucho bien y muchos conocimientos, unas visiones de las cosas que son revolucionarias. Cuando pasa a ser un consumo habitual pierden ese sentido, los espíritus que habitan las drogas dejan de ser aliados y pasan a ser enemigos. He llegado a consumir cada día dos gramos de cocaína, además de maría y éxtasis", reconoce.

Consciente de que tenía que tomar una decisión sobre el camino que había tomado su vida a finales de los años 80, Miguel explica cómo fue el momento en el que decidió dejar definitivamente todas las adiciones que habían pasado a manejar su vida: "Me desperté un día y dije se acabó y se acabó. Se acabó la salida, el trasnochar, se acabó todo. En todas estas cosas hay un placer que es difícil de negar, cortar con eso me costó más tiempo. He dejado todo hace siete años, estaba muy enganchado. Dejó de ser diversión y fiesta para trasladarse a diario, empieza a causar problemas serios".

Muy criticado en España por sus declaraciones sobre el coronavirus y su actitud negacionista ante esta pandemia, el cantante ha asegurado que la actriz Lucía Bosé no murió de coronavirus sino que fue sedada “hasta la muerte” por los protocolos sanitarios existentes en los albores de la pandemia por los que la gente mayor “no era la prioridad”. “A mi madre se la sedó hasta la muerte, como se solía hacer con el resto de los ancianos, daba igual quién fuera. No te la dejaban sacar, no podías ir a visitarla…”, ha apuntado el cantante en una charla con el periodista Jordi Évole, una entrevista que ha concedido tras meses de silencio y polémicas por su reconocido negacionismo de la pandemia.

Lejos de lo que se publicó en su día, ha asegurado Bosé, la actriz italiana, que falleció en el Hospital General de Segovia el 23 de marzo del año pasado, no murió de coronavirus.

La relación con su padre

Orgulloso del reconocimiento que su padre obtuvo por todo el mundo, Miguel asegura que la relación de Franco con su padre era maravillosa: "Mi padre cazaba con Franco y Franco venía a cazar con mi padre, a Franco se le caía la baba con mi padre, le llamaba 'niño'. Mi padre, de alguna manera, puso España en le mapa, fue un torero excepcional. Mi padre no era machista, era mujeriego, había unas reglas en la época que eran machistas pero él no lo era como actitud".

Intentando recordar el momento más tenso y de mayor conflicto con su padre, Miguel recuerda visiblemente emocionado y sin poder contener las lágrimas: "Un momento que me forzó a cazar, fue una cierva, le disparé y maté a la cierva. Para llevarte los animales a casa los destripas y dejas la casquería, en el momento de rajar al animal, sale un bambi, le faltaban días para nacer. Reaccioné mal, me fui a por él a darle puñetazos y me fui caminando solo. Por la noche vino a mi cuarto, se acercó e intuí que quería pedirme perdón pero él no era alguien que desde su estatus estuviera acostumbrado a pedir perdón, solo le dije no voy a volver a cazar nunca más en mi vida y me dijo, vale"