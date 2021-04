Una exconcursante de "La isla de las tentaciones" incendias las redes sociales. Una de las últimas instantáneas colgada en Instagram por Estefanía en ropa interior ha gustado y enfadado a sus seguidores a partes iguales. La foto de la exparticipante de la primera edición del programa ha sido aplaudida por muchos -ña mayoría- de los followers. Pero también ha suscitado críticas. Y es que hay quien considera que Instagram no es lugar para ese tipo de posados. "Es para poner este tipo de fotos? Estamos fatal de la cabeza", ha criticado una usuario.

La imagen en cuestión es tal que así: se puede ver a Estefanía de espaldas, en ropa interior y con la espalda y medio trasero al descubierto. "Todos somos... Un amor imposible, un amor prohibido, un amigo con derecho, hasta el secreto más oculto... En la vida de alguien...", ha escrito la exconcursante acompañando la citada fotografía. El texto iba seguido de un corazón violeta.

La fotografía ha cosechado miles de "me gusta". De hecho, ya acumula más de 38.000. También son muchos los comentarios en los que piropean a la exconcursante por el artístico posado.

Si bien, como suele suceder, no todo en las redes sociales es positivo. Y también ha habido quien críticas para la instantánea. "Instagram es para poner este tipo de fotos? Estamos fatal de la cabeza", ha criticado una usuaria. La apreciación ha acumulado una docena de "me gusta" y otras tantas críticas. Y es que algunos fans de Estefanía han cargado contra ella: "Si no te gusta, te vas".

Estefanía fue una de las concursantes más populares de la primera temporada de la "Isla de las Tentaciones". Sus escarceos con algunos de los tentadores fueron de lo más comentado. También su relación con Christopher, el novio con el que entró al concurso y con el que acabó reconciliándose tras su paso por la isla.

Precisamente Christopher firmó en el programa uno de los momentos que pasarán a la historia de la televisión, cuando después de ver unas imágenes en las que se revelaba una infidelidad de Estefanía echó a correr al grito de "Estefaníaaaaaaa".

Tal y como se puede ver en las redes sociales de ambos, la pareja pasa por un buen momento y su reconciliación parece firme.