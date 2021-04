El actor y cómico Arévalo y la vedette Malena Gracia llevan meses presumiendo de amor en las redes sociales. Ayer volvieron a hacerlo y, además, con toque asturiano. Los artistas subieron a Twitter una imagen en la que se les puede ver acaramelados en la mesa de un restaurante, mientras bridan con un vaso de sidra con un líquido amarillo. "Cenando en un restaurante asturiano y brindando con sidra con mi amor", tituló Arévalo. La publicación ha desatado numerosas críticas, pues no son pocos los usuarios de la popular red social a los que no ha gustado cómo los protagonistas de la instantánea saborean lo que dice ser la tradicional bebida asturiana: "La sidra no se toma así y de restaurante asturiano tiene tanto como lo del vaso sidra".

Cenando en un restaurante Asturiano y brindadando con sidra con mi amor pic.twitter.com/pQuaCwmW4D — Arevalo (@arevaloOK) 13 de abril de 2021

En la popular imagen, se puede ver a Arévalo sentado en una silla con Malena Gracia en su regazo. Ambos miran a cámara con una sonrisa, mientras hacen amago de brindar con sus vasos, llenos hasta arriba de un líquido amarilloso. Por los platos -ya medio vacíos- y la situación, parece que la instantánea fue tomada al final de la cena.

Lo que prometía ser únicamente una muestra más de amor de la peculiar pareja, se ha convertido en poco menos que una ofensa para algunos de los usuarios asturianos de Twitter. Y es que han sido muchos los que han criticado la forma en la que los artistas consumen lo que dicen que es sidra. "La sidra no se toma así. Y de restaurante asturiano, tiene tanto como lo del vaso sidra", criticaba una usuaria. "Por favor, que sirvan esa sidra bien tirada", apuntaba otro.

Con sidra? SIDRA? La sidra no se toma así y de restaurante asturiano tiene tanto como lo del vaso sidra 😂😂 — Jeŋňy de ℓα ƒuente (@JennyDelafuente) 13 de abril de 2021

De hecho, la reacción de los asturianos fue tan fuerte, que llegó a sorprender a "twitteros" de otras partes de España. "Me da que lo de la sidra les ha sentado a los asturianos igual que cuando nosotros vemos chorizo en la paella", comentaba otro con socarronería.

Lo que desde luego queda claro es que la imagen de Arévalo no ha pasado desapercibido para la mayoría de seguidores. Como tampoco su relación con Malena Gracia. Y es que la noticia de su noviazgo, anunciada por ambos hace meses, suscitó numerosas críticas en la red, ya que muchas personas criticaron que se trataba de un montaje para vender exclusivas. De hecho, ambos pasaron por varios platós televisivos para hablar de su relación.