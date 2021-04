Tras semanas de misteriosa ausencia, Patricia Pardo ha regresado este miércoles a 'El programa de Ana Rosa'. Desde el programa no habían desvelado la causa por la que la copresentadora se había alejado del espacio ya que, según ha informado la propia Quintana "hay una ley de protección de datos". Pero eso no sirvió en redes sociales en donde las críticas fueron duras por no contar la verdad.

Sin embargo, ha sido la propia Pardo la que ha querido informar de lo ocurrido: "Habéis sido respetuosos, pero era evidente. He superado el Covid". La presentadora se marchó el pasado 24 de marzo y un día después eran puestos en cuarentena tanto Joaquín Prat como Ana Rosa.

"El problema extra que tuve, tras ese positivo, es que después dio positivo mi familia y tuve que hacer una segunda cuarentena por mis hijas", ha seguido explicando. Aunque sus hijas "han estado asintomáticas", ella no ha corrido esa suerte: "Lo pasé mal los tres o cuatro primeros días, que fueron complicados". "He estado en casa aislada", informaba.

Su positivo en coronavirus provocó que Ana Rosa se tuviera que quedar diez días en casa aislada por contacto directo, lo que le llevó a presentar el espacio desde su casa. "Por eso me tuve que ir de cuarentena, aunque yo no lo tuve", ha añadido la presentadora.