La vida no es perfecta. Tampoco los cuerpos. Aunque a veces así lo parezca o alguno lo quiera hacer parecer. Especialmente a través de las redes sociales. En este sentido, la actriz asturiana Paula Echevarría ha roto hoy una lanza en este sentido, en el de la naturalidad. Y es que la candasina ha colgado esta tarde un vídeo en su cuenta Instagram mostrando el estado de su abdomen unos días después de dar a luz. "Si el bebé ya está fuera... ¿qué hay ahí dentro aún?", se pregunta la "it girl", que apunta que humor: "¿Será la felicidad que ocupa lugar?". La publicación, hecha sólo cuatro días después del nacimiento de su segundo hijo, ha cosechado infinidad de comentarios positivos.

La publicación es así: se ve a Paula Echevarría en un primer plano que, poco a poco, rota hasta mostrar su abdomen, con una visible barriga. Cuando el vientre aparece en cámara, Echevarría hace un simpático gesto a cámara.

La imagen ha sido muy celebrada. Sin ir más lejos, la también asturiana e "influencer" Isasaweis, ha aplaudido la publicación. "Lo que hay es realidad", la ha dedicado, en un comentario acompañado por un corazón.

No ha sido la única. Otra usuario también ha celebrado la naturalidad mostrada por Echevarría. "Por fin alguien que muestra la realidad. No se sale del hospital como si nada hubiera pasado. Todo tarda en volver a su sitio", ha escrito una de sus seguidoras. "Pensaba que todas las famosas salían del hospital en vaqueros. Me alegro de que seas de carne y hueso", apuntó otra.

Sin lugar a dudas, esta publicación contrasta claramente con la mostrada por otras famosas tras pasar por el paritorio. Por ejemplo, fueron muy comentadas las imágenes de la actriz y presentadora Pilar Rubio, tras alumbrar a su último hijo, el año pasado. Y es que Rubio colgó una imagen en su Instagram instantes después de dar a luz a su último retoño junto a su marido, el futbolista del Real Madrid Sergio Ramos, que fue muy criticada en la red por estar maquillada. "Es la única mujer que está perfecta después de parir", criticaron algunos usuarios.

Tampoco sentaron bien unas imágenes colgadas por Rubio una semana después del parto, con una figura esbelta, pues muchos consideran que da una imagen alejada de lo que realmente es enfrentarse a un embarazo y a un parto.