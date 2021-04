Después de semanas de especulaciones, Rocío Carrasco ha explicado por fin en el séptimo capítulo de su serie documental, 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' el porqué de su distanciamiento con José Ortega Cano. Muy dolida con el viudo de su madre después de que éste asegurase en el año 2015 que Antonio David Flores era su familia, la hija de Rocío Jurado ha sentenciado al extorero: "A José siempre le tuve cariño y afecto. Hablo en pasado, sí. No es que no le tenga afecto, es que no quiero que pertenezca a mi vida".

Unas durísimas palabras con las que entierra toda posibilidad de retomar su relación con el padre de sus hermanos Gloria Camila y José Fernando - sobre los que no ha hablado aun, aunque ha confesado que les quiere mucho - a las que Ortega Cano ha respondido con la más absoluta de las indiferencias, ignorando el ataque frontal de la que un día fue como una hija para él.

Continuando con su rutina diaria, el maestro ha realizado varias gestiones esta mañana y, bastante tranquilo y al margen de la docuserie de Rociíto, ha asegurado que se encuentra "muy bien".

Sin querer confirmar si ha visto las durísimas declaraciones de la hija de Rocío Jurado, y gesticulando de una manera un tanto extraña, Ortega Cano ha preferido no responder, evitando pronunciarse tanto sobre los motivos de su nula relación con Rociíto como de la importancia que Antonio David tiene en el hecho de que la joven tampoco le dirija la palabra a sus hermanos.

Completamente impasible, el viudo de Rocío Jurado prefiere no seguir los ejemplos de Raquel Mosquera, Amador Mohedano o Rosa Benito, que han desmentido varias de las vivencias que Rocío ha confesado en su serie documental y, sin inmutarse, responde a la hija de 'La más grande' con el látigo de la indiferencia.

Rocío Jurado

La muerte de Rocío Jurado causó un antes y un después en todos los españoles. Su trise pérdida se comunicó en todos los informativos del país y en todos los programas de televisión. Sin duda, el cariño con el que siempre trató a los medios de comunicación y su carrera profesional, intachable, hicieron que el legado comenzara ese mismo 1 de junio del 2006.

Nunca mejor dicho, todo comenzó ese día porque Rocío Carrasco, además de perder a su madre, ese mismo día supo que la relación con su hija había cambiado para siempre. La mujer de Fidel Albiac llevaba ya cuatro meses sin ver a sus hijos porque no se había separado del lado de su madre: "La capilla ardiente y el velatorio fue en Madrid, estuvimos allí y de ahí nos fuimos a Jerez en el avión, todos proporcionados por Paco, nos fuimos todos a hacer el entierro. Primero a velarla en su virgen de Regla, fue el entierro, aquello fue tremendo porque yo recuerdo ver gente por la autopista de Jerez a Chipiona, aquello fue tremendo. Cuando ya se quedó allí y yo fui consciente de que se quedaba allí, me vine para mi casa de Madrid, llamé por teléfono y le dije a mi abogado y le dije que llamase y que me trajeran a los niños".

A los pocos días se reencontró con sus hijos y fue cuando se llevó una sorpresa tremenda: "Llevaba cuatro meses sin verle y de repente escuché el timbre y eran ellos. David vino corriendo empezó a darme besos 'mamá no llores', tenía siete años, me secaba las lágrimas y entonces viene Rocío, que tenía 9 años, se sentó en las escaleras y se quedó mirándome y me dijo '¿Mamá ahora qué va a pasar con las casas de Miami?'".

Una pregunta que la madre no esperaba en absoluto y que le hizo entender que todo había cambiado: "En ese momento yo supe que todo había cambiado y que esa semilla del mal que yo siempre he dicho que habían implantado en ella había terminado germinando y estaba floreciendo. Empecé a llorar como una niña pequeña cuando escuché esa frase de una niña de 9 años que se acaba de morir su abuela, que su madre está destrozada, pero ella venía con una lección aprendida. Me di cuenta que había un antes y un después en esa niña que la había parido yo, pero que parecía que no tenía nada de mí".