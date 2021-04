Los fans de Can Yaman llevan días preocupados. El actor turco ha pegado la espantada en sus redes sociales sin previo aviso y hay quien se ha temido lo peor. Pero la madre de Can Yaman ha despejado todas las dudas, al subir una historia a su cuenta de Instagram en la que se le puede ver posando con el galán otomano. La instantánea ha gustado -y mucho- a sus fieles seguidoras, que respiran con alivio. Si bien, la publicación deja una nueva incógnita: ¿Qué ha pasado con las redes sociales de Can Yaman?

La foto en cuestión es muy sencilla. Se trata de un "selfie" tomado por el actor en el que se le puede ver junto a su madre, reposada sobre su hombro derecho. Él lleva gafas de sol oscuras, luce barba y una chaqueta de cuero. A la progenitora, sonriente, se le ve una larga melena. "Buena suerte hijo. Dos soles unidos", escribió la mujer en su cuenta de Instagram.

La imagen ha tranquilizado a sus seguidoras, muy preocupadas en los últimos días por la misteriosa desaparición en la red del galán turco. "Se agradece el detalle de su madre al mostrarnos un 'selfie' con su niño", apunta una usuaria. "Por lo menos una alegría de verlo con su mamá. Qué bonita foto. El amor de madre y su deseo que todo le vaya bien", apunta otra. "El amor incondicional de mamá", afirma otra seguidora.

La parte buena de la historia, para muchas de las fans, es que con esta imagen prácticamente descartan que el actor tenga algún problema de salud. Pero lo que no termina de aclarar es qué ha pasado con su actividad en internet. Y es que hace unos días Can Yaman cerró su cuenta de Instagram. Semanas antes hizo lo propio con su cuenta de Twitter.

Sobre esto hay varias versiones. Hay quien cree que pudo ser una decisión de Instagram por algún tipo de infracción. Y también quien apunta a que detrás de esta decisión pueda estar la intención de Can Yaman de gozar de un poco de tranquilidad, tras muchos meses de trabajo y actividad en las redes sociales. También son muchos los que apuntan a que este descanso tenga relación con el Ramadán.

Eso sí, la mayoría de las seguidoras tienen una cosa clara: que volverá. "No nos va a dejar tiradas. Quiere a sus fans", aseguran las fans, que cuentan las horas para el regreso del galán turco.

Can Yaman es uno de los actores más famosos de Turquía. Alcanzó gran popular en los últimos años, por sus papeles de protagonista en culebrones turcos. En España triunfó con Erkenci Kus, una serie amorosa, que fue emitida por Mediaset. Dado el éxito de audiencia cosechado por la serie, el grupo mediático decidió traer a Can Yaman a España, para participar en diversos programas. Su presencia en el país causó furor. Tanto, que la Policía Nacional llegó a tener que escoltar al actor, asediado por miles de fans.