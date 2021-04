Ana Rosa Quintana ha sorprendido a los espectadores anunciando hace días le tocaba vacunarse con AstraZeneca, debido a que la conductora cumplió el pasado mes de enero los 65 años. Ana Rosa llevaba días esperando la vacuna para vacunarse, una cita que finalmente se ha producido esta mañana en directo. Y su decisión no pasó desapercibida para nadie. De hecho a día de hoy aún son cientos de miles los comentarios que su actitud generó en redes sociales, tanto de partidarios como de detractores. Además la gente valoró si le parecía bien o no que una persona famosa como ella se vacunara delante de las cámaras.

"Bueno, y una noticia de actualidad: hoy me vacuno con AstraZeneca", comenzaba diciendo la presentadora al inicio de su programa. "Os abandonaré un poquito antes, me ha tocado en el Wanda, me daba igual en el Zendal u otro lado, pero prefería el Wanda", ha explicado la conductora, forofa del Atlético de Madrid.

"Estoy feliz, contentísima, creo que la única solución es la vacuna", ha expresado Ana Rosa, que añadía: "No tengo ningún miedo y ninguna preocupación", ha insistido. Eso sí, "después de vacunarme no penséis que voy a volver aquí porque lo voy a celebrar", ha afirmado.

El programa, que se ha quedado en manos de Patricia Pardo y Joaquín Prat, ha decidido retransmitir la vacunación de la presentadora. Tras llegar al estadio, pocos minutos después Ana Rosa recibía la inyección muy sorprendida. "¿Ya está? No me he enterado", ha comentado a la enfermera que la ha vacunado.

Muchas son las personas que ya han sido vacunadas contra la Covid, una inyección que nos salva de contraer el virus, pero que también nos da un chute de energía que nos hace ver la luz al final del túnel de esta pandemia que se originó el año pasado. Entre todas esas personas, ya hay algunos rostros conocidos de nuestro país que han pregonado por las redes sociales su felicidad por haber sido vacunados.

Ponerse o no ponerse la vacuna está siendo uno de los debates más polémicos del momento y es que a pesar que de AstraZeneca siga en el punto de mira, después de que la Agencia Europea del Medicamento confirmase que podría haber un vínculo entre esta vacuna y algunos trombos, lo más seguro es inmunizarse contra el virus.

Algunos rostros conocidos de nuestro país ya han dado el paso y han animado a todos sus seguidores a que se vacunen con AstraZeneca porque lo más seguro es estar inmunizados contra el virus y luchar todos juntos contra la pandemia hasta que consigamos normalizar la situación:

CARLOS HERRERA

Lo hizo este jueves. El gran periodista de la radio española, con 63 años, recibió la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca y anunciaba en redes sociales su alegría al haber dado el paso para vacunarse: "Quién dijo miedo, ¡qué viva AstraZeneca!".

NORMA DUVAL

Sin duda ha sido una de nuestras socialités preferidas. Norma Duval, de 65 años, expuso en sus redes sociales lo contenta que estaba al haber sido vacunada con AstraZeneca en el Hospital Isabel Zendal, además emitía un mensaje en su perfil de Instagram animando a todos a hacerlo para salir cuanto antes de la pandemia que nos ha robado nuestra libertad.

JOSÉ CORONADO

Hace una semana el actor , de 63 años, se convirtió en viral en redes sociales, también lo hizo ante las cámaras de televisión y mandaba un mensaje de confianza para toda la ciudadanía que todavía está esperando para vacunarse.

"¿En serio? Todas las vacunas producen efectos secundarios. ¿Qué queremos? ¿Un efectito secundario o irnos para el otro barrio? Está claro que hay que ponérsela" fueron las declaraciones del actor cuando se enteró por la periodista del canal 24 horas que solo se habían presentado la mitad de las 29.000 personas previstas.